Homicidios

Asesinan a Jorge Guerrero, Expresidente Municipal de Otatitlán, Veracruz

La Fiscalía Regional de Cosamaloapan informó que investiga el homicidio ocurrido el pasado 11 de octubre

Jorge Guerrero GarcíaFiscalía de Veracruz investiga homicidio del exalcalde. Foto: Facebook @JorgeGuerreroGarcía

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