Asesinan a Jorge Guerrero, Expresidente Municipal de Otatitlán, Veracruz

Jorge Guerrero García, expresidente municipal de Otatitlán, Veracruz, fue asesinado el pasado 11 de octubre en dicho municipio, así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), y mencionó que inició una investigación para esclarecer el homicidio.

Guerrero García gobernó Otatitlán, ubicado en la Cuenca del Papaloapan, durante el periodo 2014-2017 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, la dependencia indicó que personal ministerial, policial y pericial comenzó las diligencias desde que tuvo conocimiento de los hechos.

Las acciones incluyen la recopilación de indicios y la reconstrucción de las circunstancias del crimen, así como la identificación de las personas que pudieran estar involucradas.

La FGE informó que la investigación contempla distintas líneas y que ninguna ha sido descartada. Las indagatorias se desarrollan a partir de los indicios recabados y otros elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, la información difundida por la Fiscalía no precisa las circunstancias en las que ocurrió el homicidio ni reporta personas detenidas por este caso.

La dependencia señaló que continuará con las diligencias bajo los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia, además de garantizar los derechos de las víctimas, la presunción de inocencia y el debido proceso.

PT