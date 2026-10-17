Balaceras

Vivienda es Baleada en Papantla; Autoridades Investigan el Hecho

Un domicilio de la comunidad de San Lorenzo y Anexo, al norte de la entidad veracruzana, fue blanco de una agresión armada

Vivienda es Baleada en Papantla; Autoridades Investigan el HechoAutoridades buscan determinar el móvil del ataque. Foto: Juan Olmedo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Papantla, una casa fue atacada a balazos por motociclistas. La policía ya investiga este hecho de violencia registrado en San Lorenzo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Investigan Balacera Contra Vivienda de Papantla, Veracruz | N+