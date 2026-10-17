Vivienda es Baleada en Papantla; Autoridades Investigan el Hecho

Una vivienda de la zona norte de la entidad veracruzana fue blanco de un ataque armado, luego de que sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al inmueble y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra la fachada.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la comunidad de San Lorenzo y Anexo, perteneciente al municipio de Papantla. De acuerdo con lo informado, la agresión estaría relacionada con un hombre identificado como “El Chilolo”.

Esta persona presuntamente ya fue atacado en días pasados y, según lo informado, la propietaria del inmueble que sufrió la agresión presuntamente sería su expareja sentimental.

Tras realizarse el reporte correspondiente, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se movilizaron al lugar y resguardaron la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre el móvil del ataque.