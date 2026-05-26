Ejecutan Seis Órdenes de Aprehensión por el Caso de Irma, Maestra Asesinada en Veracruz

Autoridades dieron a conocer que hasta el momento se han ejecutado un total de seis órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de la maestra y taxista Irma Hernández.

La detención de Abisaí "N" ocurrió el pasado sábado 23 de mayo.Foto: Archivo | N+

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Detienen a Abisai 'N', alias 'El Puerco', en el caso del secuestro y homicidio de la maestra Irma 'H'. Seis órdenes ejecutadas hasta ahora.

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