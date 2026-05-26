Ejecutan Seis Órdenes de Aprehensión por el Caso de Irma, Maestra Asesinada en Veracruz

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, en total se han ejecutado seis órdenes de aprehensión relacionadas con el secuestro agravado y homicidio de la maestra y taxista Irma "H", ocurrido el mes de julio del pasado año 2025.

Entre los detenidos se encuentra Abisai "N", alias "El Puerco", quien ha sido identificado como presunto líder de la célula delictiva señalada de participar en la privación de la libertad de la docente. El sujeto fue localizado el pasado sábado 23 de mayo en un inmueble del municipio de Coatzintla, donde permanecía privado de la libertad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Más Detalles sobre la Muerte de la Maestra Irma Hernández en Álamo, Veracruz

Según las declaraciones de la Fiscal General del Estado de Veracruz, hasta este momento son seis las órdenes que se han ejecutado y mencionó que Abisaí "N" constituye una detención importante, ya que es una pieza clave en el caso. Menciona que es un individuo que generaba violencia.

"Sin duda, Abisaí constituye una detención muy relevante como alguien que generaba violencia, pero además encabezó a esta célula delictiva en algún momento."

Además, indicó que aún hay algunas detenciones pendientes con relación al caso de la maestra y taxista Irma "H"; sin embargo, no se detalló cuántas más faltan y contra quién, pero dio a conocer que la mayoría ya están ejecutadas.

"Por el tema de la secrecía tampoco podría detallar cuántas quedan y en contra de quién, pero creo que ya en su mayoría ya están ejecutadas."

Presuntamente, Absaí "N" estaría relacionado con el secuestro de la maestra Irma "H"

Por su presunta responsabilidad en el secuestro de Irma Hernández, la maestra y taxista jubilada que fue asesinada en el municipio de Álamo Temapache, en el norte del estado de Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó este sábado 23 de mayo la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Abisai “N”.

Según lo informado, la mujer fue localizada sin vida en un predio luego de ser mantenida bajo vigilancia y obligada a enviar mensajes intimidatorios a otros taxistas, con el propósito de exigir pagos en favor de un grupo delictivo.