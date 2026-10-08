Seguridad

Hallan Cuerpo en Fosa Séptica de Veracruz; Podría Tratarse de Mujer Desaparecida

El descubrimiento ocurrió durante las diligencias emprendidas luego de una denuncia. Especialistas forenses realizan estudios para establecer su identidad

Durante un operativo en Oluta, Veracruz, se encontró un cuerpo en una fosa sépticaDurante un operativo en Oluta, Veracruz, se encontró un cuerpo en una fosa séptica. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Autoridades localizan un cuerpo dentro de una fosa séptica en el sur de Veracruz, podría ser Norma 'N', reportada como desaparecida desde septiembre. El caso está bajo investigación

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