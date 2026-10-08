Hallan Cuerpo en Fosa Séptica de Veracruz; Podría Tratarse de Mujer Desaparecida

Entre los límites de Texistepec y Oluta al sur de la entidad veracruzana, al interior de una fosa séptica fue localizado el cuerpo de una persona que se presume se trata de una mujer reportada como desaparecida desde hace un mes.

Luego de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado y tras varios días de búsqueda, autoridades localizaron el cuerpo de quién se presume es Norma 'N' de 51 años, dentro de un registro de concreto con agua, en el rancho El Retiro, cerca de Tenejapa, en Oluta, al sur de Veracruz

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares habrían reportado su fallecimiento en septiembre y posteriormente surgieron distintas versiones sobre el paradero del cuerpo.

La Fiscalía general del estado ya investiga el caso, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar oficialmente la causa de muerte. Hasta el momento no hay personas detenidas vinculadas a este hallazgo.