Seguridad

Identifican a Santiago Vali, Dirigente Sindical como Víctima de Ataque en Tuxpan

La organización gremial publicó una esquela para expresar sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas al dirigente

Santiago Vali, líder sindical, fue asesinado en Tuxpan. La fiscalía investiga el casoSantiago Vali, líder sindical, fue asesinado en Tuxpan. La fiscalía investiga el caso. Foto: Santiago Vali Castillo

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El dirigente sindical Santiago Vali fue identificado como la víctima de un ataque en Tuxpan. La Confederación Auténtica de Trabajadores lamenta su muerte

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