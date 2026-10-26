Identifican a Santiago Vali, Dirigente Sindical como Víctima de Ataque en Tuxpan

El hombre que fue asesinado a balazos al interior de un restaurante en la ciudad de Tuxpan pudo ser identificado por las autoridades. Se trata de Santiago Vali Castillo, Dirigente Sindical de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana.

Informes establecen que la víctima, la noche del sábado, el ahora extinto se encontraba en un restaurante ubicado en la carretera a la Barra Norte, de la colonia la calzada de Tuxpan cuando un sujeto se aproximó a la víctima y le disparó a corta distancia, para después escapar del establecimiento.

La dirigencia nacional del sindicato lamentó su fallecimiento mediante una esquela difundida en redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

La Fiscalía integra la investigación por este homicidio, pero hasta el momento, no hay información sobre los avances de la misma.