Menor es Lesionada con Arma Punzocortante por Hombre Presuntamente Ebrio en Veracruz

Se reportó el ataque a una menor la cual resulto lesionada co un arma punzocortante por un hombre el cual presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Ocurrió en el sur de Veracruz.

Instalaciones del hospital general de MinatitlánFoto: Maps

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En Minatitlán, Veracruz, una menor fue agredida con arma punzocortante por un hombre en presunto estado de ebriedad. Se encuentra delicada de salud. El agresor escapó.

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