Menor es Lesionada con Arma Punzocortante por Hombre Presuntamente Ebrio en Veracruz
Se reportó el ataque a una menor la cual resulto lesionada co un arma punzocortante por un hombre el cual presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Ocurrió en el sur de Veracruz.
Foto: Maps
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En Minatitlán, Veracruz, una menor fue agredida con arma punzocortante por un hombre en presunto estado de ebriedad. Se encuentra delicada de salud. El agresor escapó.
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PorRedacción N+
En la comunidad San Carlos, zona rural del municipio de Minatitlán ubicado al sur de Veracruz durante la noche del jueves 28 de mayo una menor de 14 años, fue agredida con un armapunzocortante por un individuo, según los datos recabados señalaron que el agresor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.
El estadodesalud de la joven víctima de este atraque ocurrido en el sur de la entidad es reportado como delicado. De forma particular fue trasladada hasta el poblado Capoacan y, posteriormente, en lancha llegó a la calle Francisco I. Madero, en la colonia Centro.
En este punto la jovenlesionada ya era esperada por socorristas de ProtecciónCivil para brindarle los primeros auxilios. Hasta el momento su identidad se mantiene reservada y fue canalizada al HospitalGeneral de Minatitlán para su valoración y atención médica especializada,
De acuerdo con las primeras versiones el sujeto que agredió a la menor intentabaatacar a cualquierpersona que se encontrara a su paso, tras la agresión a la joven el hombrelogróescapar del lugar huyendo con rumbo desconocido.
En la zona del hecho violento se dispuso un operativo de búsqueda para intentar dar con el agresor. Y fuera entregado a las autoridades correspondientes para responder por los actos cometidos.
Mujer es asesinada con un martillo en Veracruz
Una mujer fue asesinada al interior de su domicilio, el presunto agresor es su pareja sentimental identificado como Alejandro “N”. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Anastasio Plaza entre Hidalgo y Benito Juárez de la colonia “Las Bajadas”, al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.
La víctima fue identificada como “Teresa”, tras recibirvariosgolpes provocados con un martillo y unatabla que se localizó a en la zona, quedó en el piso inconsciente, por lo cual el presuntoresponsablesalió a pedirayuda a los vecinos.
Minutos después, elementos de la policíaacudieron al lugar, donde fue detenidoAlejandro “N”, por el presuntodelito de feminicidio. En el estado de Veracruz, durante el 2026se han integrado 29 carpetasdeinvestigación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.