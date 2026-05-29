Menor es Lesionada con Arma Punzocortante por Hombre Presuntamente Ebrio en Veracruz

En la comunidad San Carlos, zona rural del municipio de Minatitlán ubicado al sur de Veracruz durante la noche del jueves 28 de mayo una menor de 14 años, fue agredida con un arma punzocortante por un individuo, según los datos recabados señalaron que el agresor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

El estado de salud de la joven víctima de este atraque ocurrido en el sur de la entidad es reportado como delicado. De forma particular fue trasladada hasta el poblado Capoacan y, posteriormente, en lancha llegó a la calle Francisco I. Madero, en la colonia Centro.

En este punto la joven lesionada ya era esperada por socorristas de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios. Hasta el momento su identidad se mantiene reservada y fue canalizada al Hospital General de Minatitlán para su valoración y atención médica especializada,

De acuerdo con las primeras versiones el sujeto que agredió a la menor intentaba atacar a cualquier persona que se encontrara a su paso, tras la agresión a la joven el hombre logró escapar del lugar huyendo con rumbo desconocido.

En la zona del hecho violento se dispuso un operativo de búsqueda para intentar dar con el agresor. Y fuera entregado a las autoridades correspondientes para responder por los actos cometidos.

Mujer es asesinada con un martillo en Veracruz

Una mujer fue asesinada al interior de su domicilio, el presunto agresor es su pareja sentimental identificado como Alejandro “N”. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Anastasio Plaza entre Hidalgo y Benito Juárez de la colonia “Las Bajadas”, al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de Teresa Exigen Justicia Tras Ser Asesinada Presuntamente por su Pareja en Veracruz

La víctima fue identificada como “Teresa”, tras recibir varios golpes provocados con un martillo y una tabla que se localizó a en la zona, quedó en el piso inconsciente, por lo cual el presunto responsable salió a pedir ayuda a los vecinos.

Minutos después, elementos de la policía acudieron al lugar, donde fue detenido Alejandro “N”, por el presunto delito de feminicidio. En el estado de Veracruz, durante el 2026 se han integrado 29 carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.