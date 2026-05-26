Operativo Deja 12 Detenidos y Más de 250 mil Litros de Hidrocarburo Asegurado en Tihuatlán

Durante este martes 26 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se integra una indagatoria luego de ejecutar una orden de cateo, librada por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

Dicha orden fue girada para un inmueble ubicado en Tihuatlán, municipio localizado al norte de la entidad veracruzana, donde, según la información emitida por las autoridades, se llevó a cabo el aseguramiento de aproximadamente 256 mil 828 litros de hidrocarburo.

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Las autoridades indicaron que el aseguramiento se realizó luego de que se recibiera una denuncia anónima en la que se daba a conocer que en un inmueble posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.

Asimismo, se dio a conocer que el agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz inició la carpeta correspondiente por estos hechos reportados en dicha denuncia anónima.

Se informó que el operativo se llevó a cabo por parte de elementos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio de la FGR (FEMED), la cual apoyó la conducción de la diligencia, así como elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El operativo dejó el aseguramiento de varios artículos

Según lo informado, las diligencias se llevaron a cabo a través de sus áreas de inteligencia e investigación, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Guardia Nacional (GN).

Dicha acción se ejecutó en el predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala, en el municipio de Tihuatlán, donde las autoridades aseguraron el hidrocarburo mencionado, 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y a remolques, cuatro lowboy, siete planas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

Durante la diligencia, los efectivos policiales también detuvieron a 12 personas, aseguraron diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

Las personas detenidas, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del MPF, el cual resolverá su situación jurídica dentro del tiempo constitucional, mientras continúa con las diligencias de ley para resolver conforme a derecho corresponda.