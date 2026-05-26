Operativo Deja 12 Detenidos y Más de 250 mil Litros de Hidrocarburo Asegurado en Tihuatlán

Tras una denuncia anónima, autoridades aseguraron más de 250 mil litros de hidrocarburo en Tihuatlán, Veracruz. Hay 12 personas detenidas.

Aseguran hidrocarburo y detienen a 12 personas en Tihuatlán, VeracruzFoto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo en Veracruz: 12 detenidos y un gran decomiso de hidrocarburo. Las autoridades actúan tras una denuncia anónima. Infórmate sobre los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+