Presunta Granada de Fragmentación Genera Movilización Policiaca en Veracruz; Esto se Sabe

En Cosoleacaque, durante la tarde del martes 26 de mayo la presencia de una supuesta granada de fragmentación provocó una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad, esto luego del llamado a la linea de emergencias por parte de vecinos de la colonia Oaxaqueña en el sur de Veracruz.

Como primeros respondientes al reporte de auxilio acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento del hallazgo, y proceder a activar los protocolos correspondientes de este tipo de sucesos.

El reporte de hechos indica que el presunto artefacto explosivo fue localizado sobre la avenida Tecnológico, frente a la calle Albert Einstein, a una cuadra del bulevar Instituto Tecnológico, por lo que el perímetro fue cerrado a la circulación como medida preventiva.

Elementos de la DEFENSA aseguraron el presunto explosivo

Las autoridades determinaron dar aviso a personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) para que se encargaran de asegurar el presunto artefacto que generó alarma y expectativa entre los habitantes de la colonia Oaxaqueña en el sur de la entidad veracruzana.

Aunque de manera preliminar se dijo que probablemente se trataría de un objeto similar a una granada, las corporaciones aplicaron las medidas de precaución necesarias mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Más tarde se dio a conocer que por fortuna todo se trató de una falsa alarma.

Alumnos son evacuados por intoxicación por inhalación

La mañana del pasado lunes 22 de mayo alumnos de una escuela de bachillerato y enfermería fueron evacuados tras registrarse dos casos de presunta intoxicación. La dirección de Protección Civil Municipal informó que se aplicaron los protocolos preventivos al reportarse síntomas de intoxicación por inhalación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Evacúan a Estudiantes de la Universidad Veracruzana por Explosión en Laboratorio

Dos estudiantes menores de edad, requirieron atención médica y fueron trasladados a un hospital. Según se informó durante el fin de semana el plantel fue fumigado y sería la causa de la intoxicación.por lo cual se recomendó ventilar las instalaciones y realizar las clases de manera virtual.