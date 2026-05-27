Presunta Granada de Fragmentación Genera Movilización Policiaca en Veracruz; Esto se Sabe
Reporte ciudadano del hallazgo de una presunta granada de fragmentación generó la movilización de diversas corporaciones policíacas en el sur de Veracruz.
Foto: N+
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Vecinos de Cosoleacaque reportan una granada, generando un despliegue policial. La situación resultó ser una falsa alarma.
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PorRedacción N+
En Cosoleacaque, durante la tarde del martes 26 de mayo la presencia de una supuestagranadadefragmentación provocó una intensamovilización de diversas corporaciones de seguridad, esto luego del llamado a la linea de emergencias por parte de vecinos de la coloniaOaxaqueña en el sur de Veracruz.
Como primeros respondientes al reporte de auxilio acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento del hallazgo, y proceder a activar los protocoloscorrespondientes de este tipo de sucesos.
El reporte de hechos indica que el presuntoartefactoexplosivo fue localizado sobre la avenida Tecnológico, frente a la calle Albert Einstein, a una cuadra del bulevar Instituto Tecnológico, por lo que el perímetro fue cerrado a la circulación como medida preventiva.
Elementos de la DEFENSA aseguraron el presunto explosivo
Las autoridadesdeterminarondar aviso a personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) para que se encargaran de asegurar el presunto artefacto que generó alarma y expectativa entre los habitantes de la colonia Oaxaqueña en el sur de la entidad veracruzana.
Aunque de manera preliminar se dijo que probablemente se trataría de un objeto similar a una granada, las corporaciones aplicaron las medidas de precaución necesarias mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Más tarde se dio a conocer que por fortuna todo se trató de una falsa alarma.
Alumnos son evacuados por intoxicación por inhalación
La mañana del pasado lunes 22 de mayo alumnos de una escuela de bachillerato y enfermería fueron evacuados tras registrarse dos casos de presuntaintoxicación. La dirección de Protección Civil Municipal informó que se aplicaron los protocolos preventivos al reportarse síntomas de intoxicación por inhalación.
Dos estudiantes menores de edad, requirieronatenciónmédica y fueron trasladados a un hospital. Según se informó durante el fin de semana el plantel fue fumigado y sería la causa de la intoxicación.por lo cual se recomendóventilar las instalaciones y realizar las clases de manera virtual.