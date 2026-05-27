Presunta Granada de Fragmentación Genera Movilización Policiaca en Veracruz; Esto se Sabe

Reporte ciudadano del hallazgo de una presunta granada de fragmentación generó la movilización de diversas corporaciones policíacas en el sur de Veracruz.

movilización por localización de presunto artefacto explosivoFoto: N+

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Vecinos de Cosoleacaque reportan una granada, generando un despliegue policial. La situación resultó ser una falsa alarma.

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