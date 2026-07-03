Prisión Preventiva a Eduardo 'N', Presunto Responsable del Feminicidio de Noemí 'N' en Veracruz

En una audiencia de continuación se ratificó la medida cautelar prisión preventiva en contra de Lázaro Eduardo "N", señalado como presunto responsable del feminicidio de Noemí en Veracruz.

Prisión Preventiva a Eduardo 'N', Presunto Responsable del Feminicidio de Noemí 'N' en VeracruzFoto: FGE

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Prisión preventiva para Lázaro Eduardo 'N', acusado del feminicidio de Noemí en Veracruz. La Fiscalía logra vinculación a proceso. Más detalles en desarrollo.

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