Prisión Preventiva a Eduardo 'N', Presunto Responsable del Feminicidio de Noemí 'N' en Veracruz

Durante el transcurso de este jueves dos de junio se dio a conocer que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas logró la vinculación a proceso ante la instancia judicial en contra de Lázaro Eduardo "N".

Como se recordará, Lázaro Eduardo "N" actualmente es señalado como presunto responsable del delito de feminicidio, el cual se registró en un fraccionamiento localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

En audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó como viables los datos de prueba integrados dentro de la correspondiente carpeta de investigación, por hechos ocurridos el pasado domingo 28 de junio del año en curso.

De acuerdo con la investigación ministerial, en la colonia Herradura de esta ciudad, el ahora vinculado a proceso presuntamente realizó una maniobra intencional con una unidad pesada de carga en movimiento, lo que probablemente habría provocado que se registrara el deceso de la víctima con quien mantenía una relación sentimental.

En ese sentido, el órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, en el marco del proceso penal 320/2026 contra el hoy señalado, identificado como Lázaro Eduardo "N", por los hechos señalados con anterioridad.

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