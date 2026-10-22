Prisión Preventiva Contra Aldahir 'N' por Presunto Secuestro en Orizaba, Veracruz

Adair 'N' permanece a disposición de las autoridades, y se le formuló la imputación como presunto responsable del delito de secuestro agravado, relacionado con la desaparición de un conductor de taxi por plataforma en el municipio de Orizaba.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), dio a conocer que los hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez de Orizaba, donde la víctima fue privada de la libertad en su domicilio por sujetos armados.

Posteriormente, los presuntos responsables exigieron a la esposa del conductor un pago económico a cambio de su liberación. Desde entonces, se desconoce el paradero del conductor que presuntamente fue secuestrado.

Dentro del proceso penal 483/2026, un juez determinó imponer a Adair “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. La Fiscalía informó que las acciones ministeriales continúan como parte de las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.