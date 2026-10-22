Seguridad

Prisión Preventiva Contra Aldahir 'N' por Presunto Secuestro en Orizaba, Veracruz

Un hombre enfrenta un proceso legal debido a la presunta privación ilegal de la libertad realizada en prejuicio de un taxista de la región montañosa del estado

Prisión Preventiva Contra Aldahir 'N' por Presunto Secuestro en Orizaba, VeracruzPresuntamente, el detenido habría exigido a la esposa de la víctima un pago económico a cambio de su liberación. Foto: FGE

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Un taxista de Orizaba sigue desaparecido tras presunto secuestro. Adair 'N' está bajo prisión preventiva. La Fiscalía busca esclarecer el caso.

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