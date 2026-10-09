Seguridad

Vinculan a Proceso a Cinco Personas por Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

La Fiscalía atribuye a los señalados distintas funciones, desde labores de vigilancia hasta la presunta ejecución material de la víctima

Vinculan a cinco por el asesinato de Guillermo Pamucé en CoatzacoalcosVinculan a cinco por el asesinato de Guillermo Pamucé en Coatzacoalcos. Foto: Fiscalía General del Estado

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El juez vincula a proceso a cinco por el homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz. Sugey del Carmen 'N' es señalada como autora material del crimen

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