Vinculan a Proceso a Cinco Personas por Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

En Coatzacoalcos, tras varias horas de audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra las cinco personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Guillermo Pamucé Yep, coordinador regional del partido político PAZ.

La resolución judicial quedó radicada bajo la carpeta de proceso 540/2026. Los imputados responden a los nombres de Kleverly Heinz ’N’, Suhey del Carmen ’N’, Karla Itzel ’N’, Juan Carlos ’N’ y Jorge Alberto ’N’.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado los acusados habrían cumplido distintos roles en el crimen que van desde la planeación y las labores de vigilancia hasta la ejecución material.

Las investigaciones señalan específicamente a Suhey del Carmen ’N’ como la presunta autora material que accionó el arma de fuego contra la víctima.

Al concluir la diligencia, Claudia Cuevas, madre de uno de los imputados Juan Carlos ’N’, informó sobre la intención de las autoridades de trasladar a los detenidos a otros centros penitenciarios de la entidad, entre los que mencionó los penales de Orizaba, Cosamaloapan y Pacho Viejo.

Con esta resolución, el órgano jurisdiccional determina que existen indicios racionales y datos de prueba suficientes para iniciar formalmente una investigación judicializada contra los cinco implicados.