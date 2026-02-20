Dan 70 años de Cárcel a José Luis “N” por el Delito de Feminicidio Cometido en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, informó que el órgano jurisdiccional emitió una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de José Luis “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.

De acuerdo con los hechos expuestos en juicio, el suceso ocurrió el pasado 16 de junio del año 2016, teniendo lugar al interior de un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Barillas de Coatzacoalcos, donde el ahora sentenciado ejerció violencia física contra la víctima, hasta privarla de la vida.

En el juicio oral 84/2025, el órgano jurisdiccional no sólo le impuso la pena privativa de la libertad, sino que también determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, en tanto

Noticia relacionada: Ratifican Prisión Preventiva a Juana "N" y Teódulo "N" Por Presunta Desaparición en Veracruz

Otro hombre detenido por el delito de tentativa de feminicidio en Veracruz

Se dio a conocer que el pasado miércoles 19 de febrero autoridades de seguridad en Veracruz informaron la detención de Juan Carlos "N" luego de ser acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, esto en agravio de su esposa, a quien presuntamente intentó privar de la vida con un arma punzocortante.

Los hechos por los que el ahora detenido fue señalado, ocurrieron el pasado día miércoles 24 de septiembre del año 2025, día en que el hombre presuntamente agredió con un arma blanca a quien fuera su pareja sentimental identificada como Rebeca "N". El reporte de hechos señala que ambos se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Tierra Colorada, en el municipio de Hidalgotitlán en la zona sur de la entidad Veracruzana.

Video Aseguran Armas Durante Cateo en Benito Juárez Veracruz | N+

Historias Recomendadas:

FPF