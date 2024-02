Ser Trailero Es una Actividad de Riesgo en las Carreteras de México 

De acuerdo con la CANACAR, en el país hay un déficit de cerca de 50 mil operadores de tráilers que llevan todo tipo de mercancías, esto evidentemente se agudizó por el tema de la inseguridad en las carreteras del México.

Ángel Cruz, quien es operador de tráiler, narra parte de los peligros a los que se tiene que enfrentar en este oficio.

A mi el 21 de septiembre del hace dos años me balacearon, volví a nacer; el balazo me quedó aquí pegado, me dieron una corretiza ahí en lo que es Alchichica en el tramo libre o por la pista lo que es hacia Xalapa o hacia Perote.