Por Esta Razón No DIsminuyen los Casos de Dengue en Veracruz

Desde 2023 a la fecha, los casos de dengue no disminuyen en el estado de Veracruz, y parte de ello es por las malas prácticas que muchas veces se tienen en casa, y porque el agua empieza a escasear.

Es decir, cuando falta el agua, la gente la almacena y guarda en recipientes sin la precaución debida, lo que ocasiona criadero de larvas y posteriormente el mosquito que contrae el dengue, así lo aseguró Alejandro Moreno Bretón, Jefe de vectores de la Jurisdicción Sanitaria.

"Lo que se ha observado en general, para empezar la falta de agua, toda la gente está llenando tanques, cubetas, cualquier depósito donde la puedan almacenar, se están quedando en sus domicilios para su uso, pero eso genera también más criaderos de mosquito, eso ha aumentado la densidad vectorial en toda la conurbación, y cuál sería forma adecuada de almacenarlos, tenerlos tapados, la forma adecuada, los puedes tener tapados, cuando se desocupe, volverlo a lavar muy bien para romper los huevos que posiblemente pueda haber, esa sería la forma adecuada"

Además de ello, hay otros motivos importantes por los cuales se genera esta problemática, una de ellas que las casas no son descacharrizadas o liberadas de criaderos, y es el prohibir el ingreso del personal de la Jurisdicción Sanitaria a los hogares.

"Tenemos un problema de acceso a los domicilios, o sea, la gente por el tema de inseguridad, pregunta mucho si somos o no somos personal de la Secretaría de Salud, aunque vayamos uniformados, con nuestros gafetes, les decimos que pueden llamar de forma independiente a la Jurisdicción para que vean que somos personal, no lo hacen, no toman ese tiempo de verificar que sí somos personal y que nos deberían permitir los accesos a los domicilios para revisar las casas adecuadamente y poder dejarla libre de criaderos".

Lamentablemente, gran parte de la población no atiende las recomendaciones como no almacenar cacharros, recipientes con agua, o llantas, objetos que fácilmente hacen criaderos de mosquitos que contraen el dengue, y los casos simplemente no paran y se siguen incrementando mes con mes.

Historias recomendadas:

FPF