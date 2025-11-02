Sismo en Veracruz Hoy 2 de Noviembre 2025: ¿Cuál fue su Intensidad y en qué Municipio Ocurrió?

A las 17:19 horas de este domingo dos de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), reportó un sismo de magnitud 5.3 grados con epicentro ubicado a 48 kilómetros al sureste del municipio de Las Choapas, en el estado de Veracruz.

Otro sismo reciente en el estado de Veracruz

El último reporte fue del pasado martes 14 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que se registró un sismo, el cual fue localizado a 33 kilómetros al sur del municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz. Así mismo, se informó que la magnitud reportada fue de 4.3 grados en la escala Richter. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones.

Noticia relacionada: 36 Municipios Dentro de la Declaratoria de Desastre por Inundaciones en Veracruz

Estas son las recomendaciones en caso de sismos

Autoridades de Protección Civil mencionan que la prioridad durante un sismo es mantener la calma y buscar un lugar seguro. Si estás dentro, agáchete, cúbrete y agárrate, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás afuera, aléjate de edificios, árboles y postes. Después del sismo, verifica si hay heridos, cierra las llaves de gas y agua, y desconecta la energía eléctrica.

Recomendaciones durante un sismo:

Mantén la calma : Evita correr y gritar. La calma te ayudará a tomar mejores decisiones.

: Evita correr y gritar. La calma te ayudará a tomar mejores decisiones. Busca un lugar seguro: Si estás dentro, agáchete, cúbrete y agárrate. Si estás fuera, aléjate de edificios, árboles y postes.

Si estás dentro, agáchete, cúbrete y agárrate. Si estás fuera, aléjate de edificios, árboles y postes. Aleja de objetos que puedan caer: Mantente alejado de ventanas, espejos, muebles, plantas y cualquier objeto pesado que pueda caer.

Mantente alejado de ventanas, espejos, muebles, plantas y cualquier objeto pesado que pueda caer. Si estás manejando, detente y enciende las luces intermitentes: Disminuye gradualmente la velocidad y estaciona en un lugar seguro.

Disminuye gradualmente la velocidad y estaciona en un lugar seguro. No uses ascensores ni escaleras: Evita usar los ascensores y las escaleras, ya que pueden colapsar.

Recomendaciones después de un sismo:

Evalúa los daños: Verifica si hay heridos y presta primeros auxilios. No te alejes de los demás y no te desplaces por la calle si hay peligro.

Verifica si hay heridos y presta primeros auxilios. No te alejes de los demás y no te desplaces por la calle si hay peligro. Cierra las llaves de gas y agua: Verifica que no haya fugas y cierra las llaves correspondientes.

Verifica que no haya fugas y cierra las llaves correspondientes. Desconecta la energía eléctrica: Evita encender fósforos o velas hasta que se verifique que no hay fugas de gas.

Evita encender fósforos o velas hasta que se verifique que no hay fugas de gas. Utiliza linternas de pilas: No uses fósforos o velas para evitar incendios.

No uses fósforos o velas para evitar incendios. Mantente informado: Sintoniza la radio para recibir información sobre la situación y las instrucciones de las autoridades.

Sintoniza la radio para recibir información sobre la situación y las instrucciones de las autoridades. Ayuda a los demás: Presta ayuda a los vecinos y familiares que puedan necesitarla.

Presta ayuda a los vecinos y familiares que puedan necesitarla. No regreses a las áreas dañadas sin autorización: Es importante esperar a que las autoridades verifiquen que las áreas son seguras para volver a entrar.

Es importante esperar a que las autoridades verifiquen que las áreas son seguras para volver a entrar. Usa el teléfono solo en casos de emergencia: La red telefónica puede estar saturada, así que solo usa el teléfono para llamadas de emergencia.

La red telefónica puede estar saturada, así que solo usa el teléfono para llamadas de emergencia. Ten a la mano una mochila de emergencia: Deberás tener a mano cubrebocas y otros accesorios como careta, guantes

Historias recomendadas:

LAVR