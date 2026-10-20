Alertan por Incremento en el Nivel del Río Uxpanapa al Sur de Veracruz

Mediante Protección Civil del Estado, se informó a la ciudadanía que se reporta incremento en el nivel del río Uxpanapa derivado del temporal lluvioso por el Frente Frío No.2.

Ante esto autoridades indicaron que se refuerza el proceso de evacuación en zonas bajas y en las periferias del río y que quien lo requiera puede reguardarse en los albergues activados.

Exhortan a que por seguridad sigan únicamente la información oficial emitida por las autoridades de Protección Civil.

Además, recomiendan tener a la mano una mochila de emergencia con sus documentos personales.

Es de mencionar, que en este municipio las clases ya habían sido suspendidas para este martes 20 de octubre por disposición oficial, en todos los niveles educativos por seguridad de la población.