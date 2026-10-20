Sociedad

Alertan por Incremento en el Nivel del Río Uxpanapa al Sur de Veracruz

Las lluvias registradas en la región han originado que el cuerpo de agua suba, por lo que autoridades piden tomar precauciones

Protección Civil alertó por el aumento en el nivel del río Uxpanapa.Protección Civil alertó por el aumento en el nivel del río Uxpanapa. Foto: Protección Civil | Ilustrativa

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Aumento del nivel del río Uxpanapa en Veracruz. Evacuaciones en marcha y albergues disponibles. Mantente informado con Protección Civil y prepara tu mochila de emergencia.

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