Aviso de Protección Civil Veracruz: Alertan por Temporal Lluvioso en estas Fechas de Junio 2026

Se emitió un alertamiento por temporal lluvioso en la entidad veracruzana, y autoridades lanzan medidas preventivas por las condiciones meteorológicas que prevalecerán en los próximos días.

Mapa de México con señalamientos de lluvia en gran parte de la repúblicaFoto: CEEC Protección Civil

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Temporal lluvioso en Veracruz: lluvias y vientos fuertes en camino. Conoce las medidas de precaución y cómo protegerte de los efectos del clima severo.

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