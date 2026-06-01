Aviso de Protección Civil Veracruz: Alertan por Temporal Lluvioso en estas Fechas de Junio 2026

La mañana de este lunes 1 de junio las autoridades correspondientes a la Protección Civil del estado de Veracruz, emitieron un aviso especial por temporal lluvioso, el cual estará afectando gran parte de la entidad veracruzana. Se espera que el potencial de lluvias y tormentas se mantenga gran parte de la semana y que, el viento dominante sea del Noreste, Este y Sureste en costas con rachas en zonas de tormenta.

Durante la semana se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas (lluvias intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo) en Veracruz, con mayores acumulados en regiones montañosas del centro y cuencas del sur. Además, se prevén viento dominante del Sureste, Este y Noreste en costas y variable con rachas en zonas de tormentas, mientras que el calor tenderá a disminuir ligeramente.

La autoridad exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones por crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones urbanas, deslizamientos y reducción de visibilidad.

Se brindó información acerca del dominio de vaguadas en superficie que se encuentran sobre el suroeste y noroeste del Golfo de México, reflejadas hasta la atmósfera media, y se prevé el posible desarrollo de un disturbio tropical al sur de Chiapas y Oaxaca; se apoyarán con la divergencia del viento en altura, esto podrá llegar a favorecer el potencial para lluvias y tormentas (lluvias intensas, viento con rachas fuertes, descargas eléctricas, posibles granizadas, y en ocasiones torbellinos), durante gran parte de la semana.

Se informó que estos sistemas meteorológicos también ocasionarán viento moderado a fresco del Norte, Noreste, Este y Sureste en las zonas de costas, y variable con rachas fuertes en las zonas de tormentas.

Pronóstico a tres días para el estado de Veracruz

Lunes 1 de junio: Continuará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas generalmente por la tarde y noche. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm en la región montañosa central y cuencas del sur, siendo probables mayores de forma más dispersa.

Se espera que el viento sea del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa con rachas en zonas de tormentas. La intensidad del calor disminuye ligeramente. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Martes 2 de junio: Se contempla la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en la entidad y máximos de 50 a 70 mm especialmente en regiones montañosas del centro y cuencas del sur, siendo probables mayores de forma más dispersa.

El viento prevalecerá del Norte, Noreste y Este de 20 a 35 km/h en las costas, con rachas en zonas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso. El oleaje que se espera es de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Miércoles 3 de junio: Existe la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm especialmente en sectores de regiones montañosas del centro y cuencas del sur, siendo probables mayores de forma más dispersa.

Según el pronóstico el viento será del Norte y Noreste de 20 a 35 km/h en la costa, con rachas en zonas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

La autoridades de Protección Civil estatal emitieron algunas recomendaciones de precaución por posibles: