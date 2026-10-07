Sociedad

Cortes de Agua en Veracruz Octubre 2026: Colonias con Suspensión del Servicio

Varias zonas del municipio porteño permanecerán durante varias horas sin el suministro. A continuación te informamos que lugares se verán afectados

Suspensión de Agua en Veracruz Octubre 2026: Lista de Colonias sin ServicioLa suspensión se debe a trabajos de tratamiento en la Planta Potabilizadora 'El Tejar II'. Foto: N+

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Veracruz enfrentará cortes de agua el 8 de octubre. Colonias como Centro y Coyol estarán sin servicio.

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