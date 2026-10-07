Cortes de Agua en Veracruz Octubre 2026: Colonias con Suspensión del Servicio

El grupo operador del servicio de agua en la zona conurbada dio a conocer que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos de la Planta Potabilizadora El Tejar II, así como en puntos específicos de la red general que conduce agua desde esta fuente hacia dicha zona conurbada.

Se dio a conocer que, para la realización de estos trabajos, la planta será puesta fuera de operación a partir de las 08:00 horas del jueves ocho de octubre, por lo que su producción será suspendida por un lapso de aproximadamente 16 horas.

Dicha suspensión ocasionará la reducción de agua o falta del suministro en algunas colonias de los municipios de Veracruz. Las colonias son la 21 de Abril, Agustín Acosta Lagunes, Ampliación Cuauhtémoc, APIVER, Campestre, Central de Abastos, Centro, Centro Histórico, Conjunto Habitacional Playa Gaviotas, Cuauhtémoc, Cándido Aguilar, Dos Caminos, El Coyol, Formando Hogar, Venustiano Carranza y Virgilio Uribe.

La reducción en el servicio y/o la falta de suministro también afectará a fraccionamientos como el Cristóbal Colón, El Maestro, Electricistas, Faro de la Laguna Olmeca, Faros, Ignacio Zaragoza, Infonavit Chivería, Laguna Real, Las Brisas (Parte Baja), Los Laureles, Moderno, México, Reforma, Ricardo Flores Magón, Laguna Real y Los Pinos.

Otras colonias que también se verán afectadas son Granjas La Boticaria, Héroes de Veracruz (Rosa Borunda), Independencia, Las Caballerizas, Las Enfermeras, Los Reyes, Manuel Buen Día, Manuel Contreras, María Esther Zuno, Miguel Alemán, Netzahualcóyotl, Niños Héroes, Nuevas Esperanzas, Panaderos, Pascual Ortiz Rubio, Pedro I. Mata, Playa Linda, Pocitos y Rivera, Prolongación Miguel Hidalgo (una sección), Rafael Díaz Serdán, Residencial Antonio Exsome Nahum y Reyes Heroles.

Asimismo, en varias unidades habitacionales también se presentará reducción o falta de suministro de agua; entre ellas están Aries II, Aries III, Bolívar I, Coyol Condominios Zona B, Coyol IVEC, Coyol V, Las Palmas Coyol, Lomas del Coyol, Los Delfines, Los Sauces, SETSE Palmas y Coyol V.

Se informó que, una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua potable empezará a normalizarse durante la noche del mismo jueves ocho de octubre, siendo las colonias que se abastecen de la red general las primeras en percibirlo.

Mientras tanto, en las colonias que son suministradas a través del tanque regulador "Médano del Perro" y "Pocitos y Rivera", los usuarios podrían percibir la normalización del servicio durante el día sábado o el domingo, dependiendo de la zona en la que se encuentren.