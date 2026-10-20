Frente Frío Dos en Veracruz: Suspenden Clases en 10 Municipios del Estado

Derivado de las condiciones climatológicas y las precipitaciones registradas en la zona sur de la entidad veracruzana producto del Frente Frío 2, el Gobierno estatal dio a conocer que continuará la suspensión de clases en por lo menos 10 municipios.

De acuerdo con lo informado, la suspensión se extiende hasta este martes 20 de octubre del año en curso en todos los niveles educativos de la zona como medida preventiva ante las inclemencias del tiempo.

Los municipios donde se mantendrá la suspensión son Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés, Santiago Tuxtla y, finalmente, el municipio de Uxpanapa.

Las autoridades informaron que esta suspensión se lleva a cabo como medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias del Frente Frío 2 a fin de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar. Se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil.