Educación

Frente Frío Dos en Veracruz: Suspenden Clases en 10 Municipios del Estado

El fenómeno climatológico que ha prevalecido en la entidad ha provocado precipitaciones y condiciones adversas, por lo cual, las autoridades determinaron que continuarán sin clases

Frente Frío Dos en Veracruz: Suspenderán Clases en 10 Municipios del EstadoAutoridades exhortan a seguir las recomendaciones de Protección Civil. Foto: N+

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Clases suspendidas en 10 municipios de Veracruz por el Frente Frío 2. Las lluvias continúan, cuida tu seguridad y sigue la información oficial.

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