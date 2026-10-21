Día de Muertos y Halloween 2026 en Veracruz: Descubre las Actividades Gratuitas

Te compartimos las actividades gratuitas que están programadas por día de muertos 2026 y halloween en la ciudad de Veracruz. Aquí podrás encontrar los horarios y las ubicaciones exactas para unirte.

Para iniciar con los festejos, habrá un recorrido por el Cementerio Particular Veracruzano, el cual se llevará a cabo el 28 de octubre a las 17:00 hrs. La entrada libre y gratuita.

También, habrá actividades en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón ubicada en la avenida Ignacio Zaragoza 322 colonia Centro. A continuación, dejamos las fechas y horarios.

Martes 27 de octubre

Instalación de ofrenda a Salvador Díaz Mirón 12:00 horas.

Jueves 29 y viernes 30 de octubre

Taller de calaveritas literarias para adultos de 12:00 a 15:00 horas.

Para menores de 15:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Exposición de calaveritas literarias a las 12:00 horas.

Además, habrá un recorrido cultural nocturno ‘Pasajes del Umbral’, inicia en Callejón La Lagunilla, pasando por Callejón Tlapacoyan, continuando por Callejón Ignacio Trigueros. Será el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 19:00 horas.

Por último, como cada año se llevará a cabo el carnaval de catrinas; este evento se realizará el próximo domingo 1 de noviembre a las 18:00 horas en el bulevar Manuel Ávila Camacho.