Sociedad

Día de Muertos y Halloween 2026 en Veracruz: Descubre las Actividades Gratuitas

Por las festividades se llevarán a cabo distintos eventos en los que podrá participar toda la familia

Habrá actividades gratis en Veracruz por día de muertos 2026Habrá actividades gratis en Veracruz por día de muertos 2026. Foto: Veracruz Ciudad Heroica

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre las actividades gratuitas en Veracruz por Día de Muertos y Halloween 2026. Desde recorridos culturales hasta talleres de calaveritas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+