Sujeto Pierde la Vida al Interior de Centro de Rehabilitación de Río Blanco, Veracruz

Durante el transcurso del pasado sábado 31 de enero, se dio a conocer que un hombre de aproximadamente 43 años murió al interior de un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Libertad en la colonia Venustiano Carranza del municipio de Río Blanco.

De acuerdo con la información recabada, los primeros reportes indican que durante el pasado sábado, personal del centro de rehabilitación solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911, tras localizar a uno de los internos inconsciente.

Minutos después, acudieron al lugar de los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el sujeto que se encontraba inconsciente ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a la Fiscalía.

Peritos en criminalística y agentes de la Policía Ministerial realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso de dicha persona al interior del centro de rehabilitación.

Se informó que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Orizaba. Aunque el hombre fallecido ya fue identificado oficialmente, no se ha brindado la información al respecto ni las causas del deceso del sujeto.

Sujeto es encontrado sin vida en autobús de pasajeros en Veracruz

En el municipio de Ixtaczoquitlán, se registró un despliegue policiaco la mañana del pasado jueves 29 de enero. Esto tras encontrar a una persona sin signos vitales al interior de un autobús de pasajeros.

Los hechos anteriormente descritos se registraron frente a la terminal de autobuses conocida como La Garita, sobre la calle Norte 11, donde usuarios alertaron a las autoridades tras percatarse de que el sujeto no respondía.

El fallecimiento fue confirmado por los cuerpos de emergencia que arribaron al sitio. La víctima fue un hombre que se encontraba dentro del autobús suburbano marcado con el número 23. La identificación la realizaron sus familiares; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública su identidad.

Elementos de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que se realizara el levantamiento del cuerpo para que posteriormente fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

