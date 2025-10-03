Inicio Veracruz Suspenden Clases Hoy 3 de Octubre por Lluvias en Escuelas de Agua Dulce, Veracruz

Suspenden Clases Hoy 3 de Octubre por Lluvias en Escuelas de Agua Dulce, Veracruz

Mónica Ricardez | N+

Durante las primeras horas de este viernes se informó acerca de la cancelación de clases a todos los niveles educativos en Agua Dulce, Veracruz.

Fuertes lluvias causan suspensión de clases en el municipio de Agua Dulce en el sur de Veracruz.

Autoridades determinan cancelación de clases en todos los niveles en Agua Dulce. Foto: Ilustrativa | Pexels

Este viernes 3 de octubre autoridades de Protección Civil y Educativas, determinaron suspender clases en todos los niveles educativos en el municipio de Agua Dulce en el sur de Veracruz, esto derivado de las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, las cuales ya causaron que el nivel del río del mismo nombre aumentara, actualmente reporta 6 metros con 50 centímetros.

Información en desarrollo…

