Suspenden Clases Hoy 3 de Octubre por Lluvias en Escuelas de Agua Dulce, Veracruz

Este viernes 3 de octubre autoridades de Protección Civil y Educativas, determinaron suspender clases en todos los niveles educativos en el municipio de Agua Dulce en el sur de Veracruz, esto derivado de las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, las cuales ya causaron que el nivel del río del mismo nombre aumentara, actualmente reporta 6 metros con 50 centímetros.

