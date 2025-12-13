Suspenderán Parquímetros en Veracruz: ¿Dónde y Qué Días de Diciembre Podrás Estacionarte Gratis?

Mediante un comunicado el ayuntamiento de Veracruz dio a conocer su decisión de suspender el cobro de parquímetros instalados en la zona del centro histórico de Veracruz. Esto con la intención de facilitar a la ciudadanía el estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad durante la temporada decembrina.

Se informó que con esta implementación se busca brindar facilidades tanto a residentes como a visitantes de la ciudad durante el periodo vacacional de la temporada de navidad y fin de año y puedan para hacer uso de los lugares destinados para estacionamientos con costo vía los parquímetros.



Esta disposición entra en vigor a partir del próximo martes 16 de diciembre y concluirá el día miércoles 31 de diciembre, entre los objetivos mencionados es la reactivación del comercio en la zona centro del puerto de Veracruz.

Este día volverán a funcionar los parquímetros en Veracruz

Al termino de este periodo los parquímetros volverán a su funcionamiento habitual, es decir a partir del 1 de enero del 2026, quienes acudan a la zona del primer cuadro de la ciudad deberán considerar realizar el pago correspondiente por el uso del espacio para estacionar su vehículo, de la forma en que se realiza desde el año 2007.

El precio actual por el uso de los equipos de estacionómetros en el puerto de Veracruz hasta la fecha actual en diciembre de 2025, es de $8 pesos por una hora, siendo el tiempo máximo de pago por hasta 3 o 4 horas.

Es importante mencionar que estos equipos tanto digitales como análogos, cuentan con un horario establecido de funcionamiento, el cual comprende los siguientes horarios dependiendo el día de la semana:

Lunes de 8:00 am a 20:00 pm

Martes de 8:00 am a 20:00 pm

Miércoles de 8:00 am a 20:00 pm

Jueves de 8:00 am a 20:00 pm

Viernes de 8:00 am a 20:00 pm

Sábado de 8:00 am a 15:00 pm

Los días domingos, así como lo días festivos, no hay cobro de parquímetros

