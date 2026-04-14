Tras Extorsión Devuelven a Yegua Terapéutica Reportada como Desaparecida en Veracruz
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Luego de 5 días sustraída, “Luna" la yegua que es parte de una fundación de equinoterapia para niños con discapacidad fue devuelta a las instalaciones. Presenta lesiones.
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El pasado 9 de abril “Luna” la yegua terapéutica para niños y adultos con discapacidad y autismo de una fundación de Veracruz, fue sustraída de las instalaciones para después de cinco días ser devuelta. Pero antes, la asociación Yaritza “Movimiento que Cura”, fue blanco de extorsión.
Gracias a Dios después de la difusión simplemente vinieron y la amarraron en unas condiciones penosas, pero la devolvieron. Una yegua como ella con tantos años en servicio y el adiestramiento no tiene valor, no es un animal que se pueda recuperar y por supuesto fuimos víctimas de extorsiones. Jorge Enrique Pérez Jiménez - Administrador de Fundación Yaritza.
"Luna" presenta lesiones que le impiden seguir con las terapias
Aunque la yegua fue recuperada, aun no podrá incorporarse a las equinoterapias porque presenta lesiones, estrés y deshidratación. Se dio a conocer que el ejemplar tardará al menos 20 días en irse reincorporando a su vida habitual.
A primera vista se ve deteriorada en su peso, en su físico se ve lastimada y maltratada, se infiere que la obligaron a ciertas codas, esta acostumbrada a ser muy dócil, cuando la tratamos de agarrar está arisca, tratamos de acariciarla no se dejaba, lo que no es normal, porque está acostumbrada en tratar con niños. Jorge Enrique Pérez Jiménez - Administrador de Fundación Yaritza.
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Luna, lleva 10 años asistiendo a personas con diversos síndromes y trastorno de espectro autista grado 3. La yegua participa en sesiones de equinoterapia para alrededor de 20 niños, fue sustraída de las instalaciones ubicadas en la avenida Rafael Cuervo, el pasado 9 de abril.
Las investigaciones por la desaparición de esta yegua seguirán su curso debido a que la asociación asegura haber sido víctima del delito de extorsión tras la desaparición del animal.
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