Tráiler Embiste Camioneta en la Carretera Transistmica en el Sur de Veracruz; Hay un Muerto

Una persona muerta y tres más resultaron lesionados de gravedad tras un fuerte choque ocurrido la noche del lunes 6 de octubre, ocurrió sobre la carretera federal Transistmica, a la altura del entronque a Sayula de Alemán, en el sur del estado de Veracruz. De acuerdo con información obtenida el conductor de una camioneta con placas de Querétaro, fue colisionado por una unidad de carga pesada tipo plana con placas del Servicio Público Federal (SPF) tras no respetar el alto, al salir del libramiento carretero.

Detrás de la pesada unidad circulaban los ocupantes de una motocicleta quienes se impactaron por alcance contra la plana del tractocamión. Tras el fuerte impacto, el acompañante del conductor de la camioneta quien fue identificado como Fernando de 50 años, perdió la vida en el lugar del accidente.

Motociclistas se impactan por alcance contra plana de tráiler en carretera transistimica. Foto: Mónica Ricardez | N+

Mientras qué los ocupantes de la motocicleta que fueron identificados como Alexis Adiel de 27 y Marbella de 55 años, ambos con domicilio en Sayula de Alemán, resultaron lesionados junto con el chofer del vehículo.

Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil de Sayula de Alemán y Oluta quienes llegaron al lugar de los hechos como primeros respondientes, por las lesiones que presentaron fueron canalizados de urgencia al Hospital Regional General Miguel Alemán González, donde su estado de salud es reportado como delicados. Personal de la Guardia Nacional llegaron al punto para tomar conocimiento de los hechos, además acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Hombre muere al chocar en su motocicleta en Boca del Río

Un hombre identificado como Alfredo de 33 años, perdió la vida al chocar en su motocicleta mientras circulaba por calles del municipio de Boca del Río. Los hechos se dieron en el bulevar Miguel Alemán a un par de cuadras del hospital regional de este municipio sobe el carril norte-sur.

El reporte en el lugar apunta a que se habría impactado contra un árbol al perder el control de la motocicleta. En el lugar, Policía Municipal y Agentes Tránsito acordonaron y resguardaron la zona, en tanto autoridades periciales se encargaron de las diligencias de ley y levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

