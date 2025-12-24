Aparatoso Accidente de Tráiler Causa Afectación Vial en la Autopista 150D en Huiloapan, Veracruz

Un tráiler sufrió un accidente la mañana de este miércoles 24 de diciembre, los hechos se registraron sobre la autopista 150D, en el tramo que atraviesa el municipio de Huiloapan.

El aparatoso accidente ocurrió sobre el carril de la autopista que va de norte a sur, específicamente a la altura del punto conocido como la Alcoholera, cuando la pesada unidad descendía de la zona conocida como las Cumbres de Maltrata.

Aún las causas de este incidente no han sido esclarecidas, pero el reporte preliminar indica que el operador de la unidad de carga pesada no logró mantener el control del vehículo, lo que derivó en su salida de la carpeta asfáltica.

El tráiler impactó y dañó parte de las barras metálicas de contención. Además de alcanzar y causar afectaciones materiales a un automóvil que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

A pesar de lo aparatoso del accidente derivado de este no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones temporales a la circulación, la cual se mantuvo lenta mientras se realizaban las maniobras de seguridad y retiro de la pesada unidad siniestrada.

Otro aparatoso accidente ocurrido recientemente en Veracruz

Durante el martes 23 de diciembre, se registró un aparatoso choque en la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura de Coscomatepec, En este se vieron involucrados dos unidades vehiculares, un auto particular impactó a un autobús de turismo, este provocando cierre parcial de la circulación por varios minutos.

Video Aparatoso Accidente en Carretera Fortín-Huatusco Veracruz Ocasiona Cierre Vial | N+

Según el reporte de las autoridades que acudieron para tomar conocimiento del incidente, no se reportaron lesionados por estos hechos. Sin embargo se exhorta a manejar con precaución por qué en la zona centro del estado las lluvias han sido constantes y cuando se dan estas condiciones meteorológicas, suelen incrementarse los percances automovilísticos.

