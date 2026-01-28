Tráiler Termina Volcado en la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa; Reportan Actos de Rapiña

La mañana de este miércoles 28 de enero un tráiler que transportaba alimentos y abarrotes sufrió un aparatoso accidente que provocó que terminara volcado en la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa, lo que generó actos de rapiña por parte de los pobladores de la zona.

El hecho se registró la mañana de este miércoles a la altura de Nuevo Teapa. Derivado de este percance la circulación fue suspendida en ambos carriles, posteriormente se habilitó en doble sentido en el carril con dirección a Villahermosa para agilizar la movilidad de los conductores.

Hasta el momento se desconoce si el conductor de la unidad resultó lesionado o si hubo otras unidades involucradas. La zona fue resguarda por personal de Guardia Nacional división caminos, quienes poco pudieron hacer para evitar la rapiña.

Tráileres Chocan y Uno se Incendia en la Autopista 150D Orizaba-Puebla; Carga Fue Saqueada

Durante el pasado fin de semana ocurrío un fuerte accidente carretero donde al menos dos unidades de carga pesada se vio involucradas. Según el reporte de los hechos se trató del choque entre dos tractocamiones y uno de ellos fue consumido por el fuego que provocó el fuerte impacto de los dos vehículos.

Este hecho ocurrió en el kilómetro 242 de la autopista 150D Puebla–Orizaba, muy cerca de la zona conocida como Balastrera, este fuerte accidente involucró unidades de carga pesada, lo que terminó causando una severa afectación vehicular a quienes transitaban sobre la autopista 150D.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) así como bomberos Metropolitanos y de la región de las Altas Montañas, quienes realizaron en coordinación las tareas de control, sofocación y enfriamiento de la unidad incendiada.

Un tractocamión que remolcaba dos cajas secas con productos de línea blanca y fue saqueado por pobladores, y la otra unidad estaba cargado por madera. De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas fallecidas; sin embargo, se confirmó que dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por los cuerpos de emergencia en el lugar.

