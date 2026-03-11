UV Anuncia Suspensión de Clases Presenciales en Veracruz este 12 de Marzo por Evento de Norte
N+
Por los efectos del evento de norte que se tiene pronosticado para este jueves 12 de marzo, la máxima casa de estudios en la entidad emitió un comunicado cancelando las actividades presenciales.
COMPARTE:
La Universidad Veracruzana (UV) en la región Veracruz, dio a conocer que, durante el próximo jueves 12 de marzo, suspenderán actividades presenciales.Debido al frente frío número 40 que dejará evento de norte, se determinó que todas las actividades académicas y administrativas se realizarán en línea para evitar riesgos a la comunidad.
Esta medida de prevención considera a toda la comunidad estudiantil, personal académico, de confianza, administrativo, técnico, manual y eventual.con el objetivo de salvaguardar la integridad de lo comunidad que forma parte de la plantilla universitaria.
Información en Desarrollo…
Historias Recomendadas:
- Siguen Llegando Manchas Negras a Playas de Alvarado; Pescadores Temen que Alcance los Arrecifes
- Se Incendia Vivienda Presuntamente por Corto Circuito en Poza Rica, Veracruz
- Realizan Muestreo para Evaluar la Calidad del Agua en Playas de Veracruz Previo a Vacaciones
FPF