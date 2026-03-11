Inicio Veracruz UV Anuncia Suspensión de Clases Presenciales en Veracruz este 12 de Marzo por Evento de Norte

UV Anuncia Suspensión de Clases Presenciales en Veracruz este 12 de Marzo por Evento de Norte

Por los efectos del evento de norte que se tiene pronosticado para este jueves 12 de marzo, la máxima casa de estudios en la entidad emitió un comunicado cancelando las actividades presenciales.

suspensión de clases en la Universidad Veracruzana por frente frío 40 en Veracruz

UV pasa a clases en línea como medida preventiva por fuerte evento de norte en Veracruz. Foto: Ilustrativa Pexels | CEEC Protección Civil

La Universidad Veracruzana (UV) en la región Veracruz, dio a conocer que, durante el próximo jueves 12 de marzo, suspenderán actividades presenciales.Debido al frente frío número 40 que dejará evento de norte, se determinó que todas las actividades académicas y administrativas se realizarán en línea para evitar riesgos a la comunidad.

Esta medida de prevención considera a toda la comunidad estudiantil, personal académico, de confianza, administrativo, técnico, manual y eventual.con el objetivo de salvaguardar la integridad de lo comunidad que forma parte de la plantilla universitaria.

Comunicado oficial de la Universidad Veracruzana sobre la suspensión de actividades presenciales por evento de norte en Veracruz. Foto: UV

Información en Desarrollo…

