UV Anuncia Suspensión de Clases Presenciales en Veracruz este 12 de Marzo por Evento de Norte

La Universidad Veracruzana (UV) en la región Veracruz, dio a conocer que, durante el próximo jueves 12 de marzo, suspenderán actividades presenciales.Debido al frente frío número 40 que dejará evento de norte, se determinó que todas las actividades académicas y administrativas se realizarán en línea para evitar riesgos a la comunidad.

Esta medida de prevención considera a toda la comunidad estudiantil, personal académico, de confianza, administrativo, técnico, manual y eventual.con el objetivo de salvaguardar la integridad de lo comunidad que forma parte de la plantilla universitaria.

Comunicado oficial de la Universidad Veracruzana sobre la suspensión de actividades presenciales por evento de norte en Veracruz. Foto: UV

