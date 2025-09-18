Inicio Veracruz ¿Qué Tan Fuerte Va a Llover en Veracruz Hoy? Protección Civil Emite Pronóstico Inmediato

Protección Civil emitió pronóstico inmediato por lluvias y tormentas en las próximas horas para el estado de Veracruz.

Se prevé que las lluvias y tormentas disminuyan en las zonas de montaña, pero se pronostica que continúen en la zona sur del estado.

Prevén lluvias para el estado de Veracruz en las próximas horas. Foto: Facebook | @CeecProtecciónCivil 

Esta tarde la Secretaría de Protección Civil emitió un pronóstico inmediato para este jueves 18 de septiembre ya que se pronostican lluvias y tormentas en diversos puntos de la entidad veracruzana durante las próximas 3 a 6 horas.

Se prevé que dos vaguadas ubicadas sobre el Golfo de México se combinen con la Onda Tropical 33 lo que podría favorecer el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas con presencia en las siguientes regiones de Veracruz:

Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 20 a 50 mm

  • Chicontepec
  • Ixhuatlán de M.
  • Álamo
  • Zozocolco
  • Coyutla
  • Espinal
  • Tlapacoyan
  • Martínez de la Torre
  • Atzalan
  • Misantla
  • Naolinco
  • Huatusco
  • Orizaba
  • Córdoba
  • Zongolica
  • Tezonapa
  • Omealca
  • Paso de Ovejas
  • Cotaxtla
  • Medellín
  • Tierra Blanca
  • Tres Valles
  • Cosamaloapan
  • Chacaltianguis
  • Isla
  • Playa Vicente
  • Acayucan
  • Jesús Carranza
  • Uxpanapa
  • Las Choapas
  • Minatitlán
  • Agua Dulce
  • Cosoleacaque
  • Jáltipan
  • Coatzacoalcos

Noticia relacionada: A 15 años del Devastador Huracán 'Karl' que Azotó Veracruz, Víctimas Narran su Historia

Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 5 a 30 mm

  • El Higo
  • Tempoal
  • Platón Sanchez
  • Huayacocotla
  • Ilamatlán
  • Tlachichilco
  • Tihuatlán
  • Poza Rica
  • Papantla
  • Perote
  • Ayahualulco
  • Ixhuacán
  • Las Vigas
  • Acajete
  • Banderilla
  • Xalapa
  • Coatepec
  • Alto Lucero
  • Actopan
  • Emiliano Zapata
  • Jalcomulco
  • Totutla
  • Tlaltetela
  • Región de Los Tuxtlas

Video Víctimas Describen el Huracán Karl a 15 Años de su Impacto en Veracruz | N+

 

Autoridades emiten recomendaciones por afectaciones en zonas

Protección Civil señaló que después del periodo de validez, se prevé que las lluvias y tormentas disminuyan en las zonas de montaña, pero se pronostica que continúen en la zona sur del estado.

Exhortan a tener precauciones por posible actividad eléctrica y probable caída de granizo, así como ráfagas de viento que puedan ocasionar destechamiento de casas, caída de árboles, ramas, espectaculares.

Además de extremar precauciones por posibles encharcamientos o inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos o arroyos de respuesta rápida. Podrían presentarse deslaves, deslizamiento y derrumbes en algunas zonas derivado de la presencia de lluvias. 

