¿Qué Tan Fuerte Va a Llover en Veracruz Hoy? Protección Civil Emite Pronóstico Inmediato

Esta tarde la Secretaría de Protección Civil emitió un pronóstico inmediato para este jueves 18 de septiembre ya que se pronostican lluvias y tormentas en diversos puntos de la entidad veracruzana durante las próximas 3 a 6 horas.

Se prevé que dos vaguadas ubicadas sobre el Golfo de México se combinen con la Onda Tropical 33 lo que podría favorecer el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas con presencia en las siguientes regiones de Veracruz:

Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 20 a 50 mm

Chicontepec

Ixhuatlán de M.

Álamo

Zozocolco

Coyutla

Espinal

Tlapacoyan

Martínez de la Torre

Atzalan

Misantla

Naolinco

Huatusco

Orizaba

Córdoba

Zongolica

Tezonapa

Omealca

Paso de Ovejas

Cotaxtla

Medellín

Tierra Blanca

Tres Valles

Cosamaloapan

Chacaltianguis

Isla

Playa Vicente

Acayucan

Jesús Carranza

Uxpanapa

Las Choapas

Minatitlán

Agua Dulce

Cosoleacaque

Jáltipan

Coatzacoalcos

Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 5 a 30 mm

El Higo

Tempoal

Platón Sanchez

Huayacocotla

Ilamatlán

Tlachichilco

Tihuatlán

Poza Rica

Papantla

Perote

Ayahualulco

Ixhuacán

Las Vigas

Acajete

Banderilla

Xalapa

Coatepec

Alto Lucero

Actopan

Emiliano Zapata

Jalcomulco

Totutla

Tlaltetela

Región de Los Tuxtlas

Autoridades emiten recomendaciones por afectaciones en zonas

Protección Civil señaló que después del periodo de validez, se prevé que las lluvias y tormentas disminuyan en las zonas de montaña, pero se pronostica que continúen en la zona sur del estado.

Exhortan a tener precauciones por posible actividad eléctrica y probable caída de granizo, así como ráfagas de viento que puedan ocasionar destechamiento de casas, caída de árboles, ramas, espectaculares.

Además de extremar precauciones por posibles encharcamientos o inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos o arroyos de respuesta rápida. Podrían presentarse deslaves, deslizamiento y derrumbes en algunas zonas derivado de la presencia de lluvias.

