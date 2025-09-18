¿Qué Tan Fuerte Va a Llover en Veracruz Hoy? Protección Civil Emite Pronóstico Inmediato
Protección Civil emitió pronóstico inmediato por lluvias y tormentas en las próximas horas para el estado de Veracruz.
Esta tarde la Secretaría de Protección Civil emitió un pronóstico inmediato para este jueves 18 de septiembre ya que se pronostican lluvias y tormentas en diversos puntos de la entidad veracruzana durante las próximas 3 a 6 horas.
Se prevé que dos vaguadas ubicadas sobre el Golfo de México se combinen con la Onda Tropical 33 lo que podría favorecer el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas con presencia en las siguientes regiones de Veracruz:
Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 20 a 50 mm
- Chicontepec
- Ixhuatlán de M.
- Álamo
- Zozocolco
- Coyutla
- Espinal
- Tlapacoyan
- Martínez de la Torre
- Atzalan
- Misantla
- Naolinco
- Huatusco
- Orizaba
- Córdoba
- Zongolica
- Tezonapa
- Omealca
- Paso de Ovejas
- Cotaxtla
- Medellín
- Tierra Blanca
- Tres Valles
- Cosamaloapan
- Chacaltianguis
- Isla
- Playa Vicente
- Acayucan
- Jesús Carranza
- Uxpanapa
- Las Choapas
- Minatitlán
- Agua Dulce
- Cosoleacaque
- Jáltipan
- Coatzacoalcos
Regiones del estado donde se pronostican lluvias entre 5 a 30 mm
- El Higo
- Tempoal
- Platón Sanchez
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Tlachichilco
- Tihuatlán
- Poza Rica
- Papantla
- Perote
- Ayahualulco
- Ixhuacán
- Las Vigas
- Acajete
- Banderilla
- Xalapa
- Coatepec
- Alto Lucero
- Actopan
- Emiliano Zapata
- Jalcomulco
- Totutla
- Tlaltetela
- Región de Los Tuxtlas
Autoridades emiten recomendaciones por afectaciones en zonas
Protección Civil señaló que después del periodo de validez, se prevé que las lluvias y tormentas disminuyan en las zonas de montaña, pero se pronostica que continúen en la zona sur del estado.
Exhortan a tener precauciones por posible actividad eléctrica y probable caída de granizo, así como ráfagas de viento que puedan ocasionar destechamiento de casas, caída de árboles, ramas, espectaculares.
Además de extremar precauciones por posibles encharcamientos o inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos o arroyos de respuesta rápida. Podrían presentarse deslaves, deslizamiento y derrumbes en algunas zonas derivado de la presencia de lluvias.
