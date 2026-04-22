Velan Cuerpo de Doctora Bertha Burciaga Mora, Asesinada en Poza Rica; Será Trasladada a Puebla

En el norte de Veracruz familiares de la doctora Bertha Burciaga Mora exigen que su muerte no quede impune, el fallecimiento aún es investigado por las autoridades. Aunque los reportes de hechos señalan que presuntamente por una confusión a manos de elementos policíacos, quienes ya fueron presentados ante la autoridad para su investigación.

“Eran dos doctoras personas que viajaban la doctora Bertha que falleció asesinada porque así lo vemos y creo que la ciudadanía es testigo" Tomás Guadarrama - Tío de doctora asesinada

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Piden que no quede impune el asesinado de la doctora Bertha Burciaga Mora

Amigos y familiares de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social Bertha Burciaga Mora, asesinada el pasado lunes 20 de abril, piden justicia por su muerte, en medio de la polémica tras los hechos ocurridos durante una persecución en el norte de Veracruz.

“No nadie ni la gobernadora ni nadie. definitivamente es un caso que pedimos, exigimos que no quede impune, es un hecho muy lamentable, las dos doctoras porque iban dos doctoras” Tomás Guadarrama - Tío de doctora asesinada.

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El cuerpo de la doctora víctima colateral de un presunto enfrentamiento a disparos al norte de la entidad veracruzana, fue velado en una funeraria de Poza Rica en el norte de Veracruz.

“Fue una muerte muy desagradable, la forma en la que nos hemos enterado, porque todos nos hemos enterado cual fue la forma en la que cobardemente fue muerta. hemos visto los videos que se han publicado en redes sociales que no han sido por ninguna instancia oficial sino por bomberos, periodistas y posiblemente, no posiblemente, por personas civiles que se solidarizan de difundir esos videos” Tomás Guadarrama - Tío de doctora asesinada.

Al rededor de las 9:10 de la mañana de este miércoles 22 de abril, el cuerpo de la doctora fue trasladado a su pueblo natal, Tecomatlán, Puebla, para continuar con su velación donde la esperan sus seres queridos, para despedirla y proceder a su sepultura.

“El resultado ya lo vimos en los medios, la doctora está muerta nuestro familiar, la otra doctora afortunadamente esta con vida y ella es quien en cierto modo vivo junto con la doctora Bertha ese fatal desenlace" Tomás Guadarrama - Tío de doctora asesinada.

Así ocurrió el asesinato de la doctora Bertha Burciaga Mora

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, los hechos se originaron durante un operativo por el robo de un vehículo que desencadenó una persecución de Tihuatlán a Tuxpan; en ese contexto, al repeler una agresión, dos mujeres que viajaban en un vehículo particular resultaron heridas, una de ellas la doctora, quien perdió la vida, mientras que otra persona se reporta estable, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

El próximo jueves 23 de abril por la mañana será sepultada, el padre de la difunta que radica en el extranjero hoy llegó a México para acompañarla y darle el último adiós a su querida hija Bertha Burciaga Mora.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron acerca del inicio de una

Fiscalía de Veracruz investiga hechos en autopista México–Tuxpanhttps://t.co/GWPMpkC8Ky pic.twitter.com/6PZPtSu6Ei — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) April 22, 2026

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