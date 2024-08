Liberan a Irving Acosta, Atleta Veracruzano que Salvó a Mujer de un Abuso

Luego de cumplir 48 horas detenido fue liberado el atleta veracruzano Irving Acosta, quien se convirtió en "héroe" del fraccionamiento Las Vegas, en Boca del Río, después de salvar a una mujer de una agresión e intento de abuso.

Irving Acosta fue detenido el pasado jueves 15 de agosto, por lesiones contra Raúl 'N', un hombre señalado como presunto agresor sexual en el fraccionamiento Las Vegas.

Alrededor del mediodía de este sábado, Irving Acosta quedó en libertad y fue recibido por familiares, amigos y vecinos en la Fiscalía de Boca del Río, en el estado de Veracruz. Es considerado entre la ciudadanía como un "héroe" por haber logrado detener a un presunto abusador sexual.

La mañana del pasado jueves, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta se le acercó a una mujer que se encontraba en la vía pública del fraccionamiento Las Vegas, ubicado en Boca del Río, presuntamente para agredirla y abusar de ella.

En ese momento, el joven Irving Acosta pasaba por la zona en su camioneta y al percatarse de la situación decidió ayudar a la mujer, por lo que el presunto agresor intentó escapar en su motocicleta; sin embargo, fue alcanzado e impactado por la camioneta que manejaba el atleta veracruzano.

El motociclista resultó con fractura en una pierna y golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que fue hospitalizado en calidad de detenido; mientras que Irving Acosta fue detenido por las autoridades y trasladado al penalito de Playa Linda.

El presunto agresor fue identificado como Raúl 'N', quien de acuerdo con los vecinos de Las Vegas, ya había sido captado en video en otras ocasiones realizando actos inadecuados en la calle y atentando contra la seguridad de las mujeres que transitan por la zona.

El colectivo feminista Brujas del Mar expuso que desde el 2022, diversas mujeres denunciaron ser víctimas de este sujeto en dicha zona de Boca del Río.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz emitió un comunicado sobre estos hechos, donde informó que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas inició una carpeta de investigación contra Raúl 'N' como responsable del delito de tentativa de violación y su participación en hechos similares.

Una vez liberado, Irving Acosta fue recibido con porras afuera de la Fiscalía de Boca del Río, donde expresó ante los medios de comunicación su asombro y agradecimiento por todo el apoyo que recibió a nivel estatal y nacional.

Me sorprende un poco, me deja sin palabras. Agradezco todo el apoyo que he tenido de todas las personas