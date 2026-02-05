Incrementa el Costo de la Verificación Vehicular en Veracruz: ¿Cuál es su Precio en 2026?

El costo de la verificación vehicular aumentó en este febrero un total de $17 pesos, durante el pasado mes de enero este trámite tuvo un costo de $476 pesos, Así lo confirman en los verificentros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Según palabras de Naileth Murillo encargada de uno de estos establecimientos.

El aumento que tuvo fue a partir del primero de febrero, un aumento de diecisiete pesos, el costo actual ahorita es de $493 pesos.

Video Sube Precio de Verificación Vehicular en Veracruz 2026 Cuál es su Costo Actualmente | N+

Recordó que el costo de esta trámite es regulado mediante el costo de la Unidad de Medidas y Actualización UMA. Se informó a los propietarios de vehículos que en el bimestre enero-febrero verifican los vehículos con placas con terminación 5 y 6, y en el bimestre febrero - marzo, les toca verificar a quienes tienen placa con terminación 7 y 8.

No hay multas o recargos por verificación extemporánea en Veracruz

Además se dio a conocer que por el momento no se cobran multas o recargos por verificación extemporánea y recomiendan acudir al verificentro de su preferencia en los primeros días del mes.

La mayoría se espera al fin de mes para venir a verificar. les recomendamos venir los primeros días que es cuando está un poco más tranquilo.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Días Tengo para Realizarle la Verificación Vehicular a mi Auto Nuevo?

Aumento a la UMA impacta diversos trámites a los ciudadanos

Se dio a conocer durante los primeros días de este mes de febrero sobre la entrada en vigor del incremento en la Unidad de Medida y Actualización mejor conocido como UMA. A partir del uno de este mes el valor de la UMA es de $117.31 pesos.

La UMA se desvincula de lo que son los salarios mínimos todo lo que son multas que es la parte más fuerte, hay exenciones de pagos de impuestos, los pagos de derechos, las licencias, los permisos, el pasaporte pues se actualizan conforme al aumento de unidad de medida.

Historias Recomendadas:

FPF