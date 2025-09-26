Video: Cámaras de Seguridad Captan a Sujeto Robando Batería de Automóvil en Calles de Xalapa

Vecinos de la Colonia José Cardel en la ciudad de Xalapa denuncian que en la última semana se han visto afectados por la presencia de una persona que de manera silenciosa pero muy ágil ha logrado robar la batería de varios vehículos durante la madrugada.

En el video de una de las cámaras de seguridad de vigilancia vecinal, se logra apreciar como un sujeto en cuestión de segundos logra acceder al interior de un vehículo, abrir el cofre y con maniobras ágiles retirar la batería de la unidad.

En el callejón Obispo, el mismo modus operandi se ha realizado en varias ocasiones en la última semana entre las 3 y las 4 de mañana, afectando a varios vecinos habitantes de la zona. Pese a las denuncias realizadas, los vecinos aseguran que no se han realizado rondines de policías y tampoco se ha activado algún plan emergente que evite que el sujeto continúe robando la batería de los vehículos en estas zonas de la ciudad capital.

Captan a hombre robando artículos del interior de un taxi en Córdoba, Veracruz

Un individuo fue captado por cámaras de seguridad mientras presuntamente sustraía una batería y una caja de herramientas del interior de un vehículo de transporte público tipo taxi, identificado con el número económico 777. El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre en las inmediaciones de la avenida 4, entre calles 21 y 23, en la Colonia Centro de Córdoba. Tras la difusión del video, otros ciudadanos han manifestado haber sido víctimas del mismo sujeto.

Uno de los afectados relató que días antes del robo al taxi, un individuo con características similares acompañado de otro individuo habría sustraído objetos de valor de su camioneta, estacionada en la avenida 1, casi esquina con calle 8. Entre los artículos robados en ese caso se reportó una computadora portátil de trabajo, mercancía correspondiente a un negocio de calzado (alrededor de 15 pares de zapatos) y hasta una bolsa de pan.

