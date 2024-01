Notario que Marcó a su Pareja como Ganado es Vinculado a Proceso

En Noviembre del 2022, Mónica Taibo publicó y denunció a su ex pareja Sergio "N", un notario público número uno con sede en Cosamalopan, Veracruz, por violencia familiar.

La agraviada señaló que su ex pareja la marcó con el hierro que usaba para identificar a su ganado. A un año de esta denuncia, una jueza de control otorgó finalmente la vinculación a proceso en contra de este sujeto.

Jorge Reyes, abogado de la víctima habló del proceso legal que tuvieron que llevar, a más de un año de que se realizó la denuncia, para que finalmente se obtuviera la vinculación.

La jueza de control en su momento había dicho que para ella en ese momento no era suficiente el material probatorio ni los datos de prueba que había para dictar un auto de vinculación y decidió no vincularlo a proceso. Interpusimos el recurso de apelación, la magistrada ponente Aide García Cayetano y dos magistradas restantes votaron porque se revocara ese auto de no vinculación y en su lugar se dictara auto de vinculación a proceso a este personaje Sergio "N".