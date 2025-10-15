Vinculan a Proceso a Israel "N" por el Presunto Homicidio del Exalcalde de Jalcomulco, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 15 de octubre, La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), por medio de un comunicado, informó que a través de la Fiscalía Regional de Xalapa, obtuvo vinculación a proceso en contra de Israel "N", como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio del exalcalde de Jalcomulco identificado con las iniciales G.R.C.

Los hechos por los cuales se realizó la vinculación de Israel "N", ocurrieron el pasado 14 de agosto de 2025, en el lugar conocido como "La Peleada", en el entronque a la localidad Santa María Coetzala, del municipio anteriormente mencionado, cuando Israel "N" llegó a bordo de un vehículo, y derivado de la negativa del exalcalde a la realización de presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas y extorsión, por parte de Israel "N", el ahora vinculado, presuntamente agredió físicamente a la víctima y lo inmovilizó.

Posteriormente, procedió a accionar el arma de fuego en su contra con la que terminó privándolo de la vida. Una vez integrada la carpeta de investigación, fueron presentados los datos de prueba en su contra, por lo que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso oficial 86/2025.

Sentencian a 20 años de prisión a Yesenia "N" por homicidio doloso calificado

La tarde de este miércoles 15 octubre, por medio de un boletín, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se logró la sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Yesenia Ivón “N” como responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio siete personas, entre ellos un menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales J.L.C.H., M.C.C.B., Y.E.C.C., O.C.C., M.L.E.O., O.V.C.E., y M.A.G. Cabe recordar que los actos por los cuales se logró la sentencia, ocurrieron el pasado domingo 3 de julio de 2022, en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, localizada en el municipio de Boca del Río, al interior de un predio que comprende tres viviendas, en el mismo terreno.

En el lugar, Yesenia “N” abrió la puerta de entrada hacia la vía pública a hombres armados, quienes agredieron a los residentes de dichas viviendas con armas de fuego y un arma blanca, ocasionándoles diversas lesiones que les privaron de la vida.

LAVR