Pipa de Gas LP Vuelca y se Incendia en la Carretera Minatitlán-Coatzacoalcos del sur de Veracruz

Por casi cinco horas fue cerrada totalmente la circulación vehicular en la carretera Minatitlán–Coatzacoalcos en el sur de Veracruz. Ocurrió justamente en el tramo conocido como Las Matas, debido a la volcadura e incendio de una pipa de gas LP durante la tarde del sábado 18 de octubre.

Este accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como de tránsito y vialidad. De acuerdo con el reporte el incidente ocurrió cuando el conductor de la unidad perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, terminando volcada a un costado de la vía.

Tras el impacto, el contenedor comenzó a incendiarse, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Minatitlán, la coordinación regional de Protección Civil, personal de Seguridad Física y otras corporaciones, lograron controlar el fuego y evitar una posible explosión.

Durante las labores de emergencia se utilizaron más de 20 mil litros de agua y siete líneas de manguera para sofocar por completo el siniestro y eliminar cualquier riesgo. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Otra volcadura ocurrida este fin de semana en Córdoba, Veracruz

En la colonia “El Carmen” de Córdoba se registró un choque y volcadura que provocó el cierre total de la circulación por varios minutos en la zona, causando afectación vehicular a quienes transitaban por esta vía de comunicación.

Los hechos ocurrieron durante este fin de semana cuando una camioneta de color blanco, circulaba por la avenida 25 y al llegar a la calle 5, dio vuelta precipitadamente, y para evitar chocar contra un vehículo que presuntamente mal estacionado, el conductor viró el volante y se estrelló contra otra unidad estacionada, ocasionando la volcadura de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar primeros auxilios pero no hubo lesionados, solo atendieron la crisis nerviosa que presentaron los pasajeros de la camioneta. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento y deslindaron responsabilidades.

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

