Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera del Norte de Veracruz; Viajaba de Monterrey a Hidalgo

Durante la madrugada de este viernes 26 diciembre, alrededor de las 04.30 horas, en la carretera Pánuco-Tempoal, un autobús de la línea “Vencedor”, procedente de la ciudad de Monterrey, con destino a la ciudad de Huejutla, Hidalgo, volcó aparatosamente sobre este tramo carretero, justo a la altura de las comunidades de El Manguito y Chaquesi, pertenecientes al municipio de Pánuco en el norte del estado de Veracruz.

Tras el reporte de este incidente se trasladaron al punto autoridades y cuerpos de emergencia para tomar conocimiento del para atender a más de una decena de personas lesionadas. Algunos otros de los ocupantes de la unidad de transporte siniestrada presentaron crisis nerviosas.

Por fortuna, esta volcadura no hay víctimas que lamentar. La unidad involucrada, es un autobús de la línea “Vencedor”, con placas de circulación 39RE8W, la unidad de transporte realizaba un recorrido procedente de la ciudad de Monterrey y tenía como destino final el municipio de Huejutla, esto en el estado de Hidalgo. Al menos tres ambulancias y varias corporaciones de auxilio atendieron al lugar para brindar primeros auxilios a los lesionados.

Se informó que hasta el momento no se reportan víctimas mortales tras estos hechos. Tampoco hay detalles de qué o cual fue la causa que originó este percance. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso de este accidente. Sin embargo, se reiteró el exhorto a manejar con precaución y es que en los últimos días se han visto incrementado los accidente en diversos puntos de la entidad Veracruzana.

Otro accidente reciente de un autobús en otro punto de Veracruz

Un fuerte accidente de un autobús de la línea Conexión el cual tuvo lugar el pasado 24 de diciembre en una cañada de Zontecomatlán, en Veracruz. Al momento se informo brinda atención a 32 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Zontecomatlán confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de 10 personas, entre ellas un menor de edad.h

Se tiene conocimiento que la unidad fue identificada con el número 17,000. Autoridades dieron a conocer la lista de las personas lesionadas y el hospital al cual fueron trasladados para recibir atención médica.

