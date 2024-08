Disfruta La Cultura y Los Atardeceres Increíbles De Nuevo México

Atardeceres sorprendentes entre dunas blancas sacadas de una película de ciencia ficción y la oportunidad de disfrutar de la gastronomía regional charlando con artistas locales. Nuevo México ofrece diversas experiencias tanto para los entusiastas del aire libre como para los amantes de la cultura.. Si planeas unas vacaciones este verano, estas son algunas de las muchas opciones disponibles para ti:

Santa Fe: Una ciudad rica en historia y cultura

Santa Fe fue fundada en 1610, es la capital más antigua de Estados Unidos, además de que la región fue habitada anteriormente por el pueblo originario Tewa. Lo que la convierte en una ciudad rica en historia y en expresiones culturales que muestran sus raíces indígenas, españolas, mexicanas y estadounidenses.

Visita el tradicional Historic Plaza (Plaza Histórica) y desde ahí aprecia sus diversos estilos arquitectónicos y conoce sus peculiares tiendas locales y cafeterías.

Cerca encontrarás el Palace of the Governors (Palacio de los Gobernadores) que es el edificio público en funciones más antiguo de los Estados Unidos, junto a él está el New Mexico History Museum (Museo de historia de Nuevo México). Otros museos interesantes son el Institute of American Indian Arts (Instituto de las Artes Indígenas Americanas), el Museum of Indian Arts and Culture (Museo de la Cultura y Artes Indígenas) y el Museum of International Folk Art (el Museo del Arte Popular Internacional).

No olvides visitar el Georgia O’Keeffe Museum (Museo Georgia O’Keeffe) dedicado al legado de la artista Georgia O’Keeffe conocida como “la madre del modernismo estadounidense” caracterizado por favorecer la interpretación por encima del realismo. Ella inmortalizó los paisajes de Nuevo México con un uso de colores intensos y contrastantes que dieron como resultado obras que transmiten una sensación de paz y de belleza.

Otro paseo agradable es el que ofrece el Canyon Road (Camino del Cañón) por el que hay galerías y boutiques. Seguramente encontrarás alguno que otro de los artistas locales.

Uno de los puntos obligados es la Santa Fe Opera (Ópera de Santa Fe) que te va a regalar atardeceres increíbles con vistas al desierto y las montañas Sangre de Cristo. No olvides reservar tu lugar para el tailgating previo al espectáculo en el estacionamiento, es una experiencia encantadora con bocadillos deliciosos, vinos, quesos y trufas. También puedes llevar tu propia canasta con comida preparada.

La arquitectura tan característica de Nuevo México es uno de sus atractivos más llamativos.

Albuquerque: un destino para todo el año

El Old Town Albuquerque tiene calles repletas de historia por las que podrás encontrar restaurantes para degustar la comida local y bares para probar sus cervezas artesanales.

Conocer la historia de Albuquerque es excitante, ya seas un excursionista experimentado o uno novato, puedes caminar por uno de los múltiples senderos en los que encontrarás los miles de petroglifos que están en el Petroglyph National Monument (Monumento Nacional de Petroglifos) que son la huella del pueblo originario Anasaz.

Súbete al Sandia Peak Tramway, el teleférico más grande de nuestro continente y el tercero más largo del mundo. Arriba tendrás hermosas vistas que disfrutarás hasta la cima de las Sandía Mountains (Montañas Sandía). Si no planeas ir este verano, puedes planear tu viaje en invierno, pues estas montañas se transforman en el lugar ideal para practicar esquí y snowboard.

Por último, si vas en octubre, no olvides visitar el Albuquerque International Balloon Fiesta que es el festival de globos aerostáticos más grande del mundo.

Albuquerque International Balloon Fiesta.

Taos: un lugar para inspirarse

Taos ha sido el hogar de varios artistas de renombre internacional. Es por eso que puedes encontrar varios lugares en donde se vive el arte, tal es el caso del Taos Art Museum (Museo de Arte de Taos) en donde se exhibe el patrimonio artístico de la región y contempla obras de artistas locales. El museo se encuentra en la casa histórica del artista ruso-estadounidense Nicolai Fechin conocido por su obra en la que retrata la vida y costumbres de los pueblos indígenas.

Si estás ahí, date una vuelta por la Taos Plaza, donde encontrarás tiendas, galerías y restaurantes en los que podrás degustar la cocina tradicional neomexicana.

Por último, ahí podrás conocer uno de los puentes más altos de Estados Unidos: el Rio Grande Gorge Bridge (Puente del desfiladero de Río Grande) donde podrás disfrutar de vistas maravillosas. Abre bien los ojos, porque podrías ser testigo de alguno de sus habitantes silvestres tales como los borregos cimarrones, los correcaminos o las águilas.

White Sands y Carlsbad Caverns: La naturaleza fantástica

Los paisajes de White Sands National Park (Parque Nacional de Arenas Blancas) te recordarán las películas de ciencia ficción con sus formaciones y el peculiar color blanco de sus dunas. Es un lugar en el que conseguirás increíbles fotografías como en ningún otro. Además tienes la posibilidad de recorrerlo en trineo a través de la arena lo que le da un toque exótico y emocionante.

Otro de los puntos interesantes es el sendero Alkali Flat Trail, con sus 8 kilómetros de dunas blancas interminables. Este increíble recorrido de aproximadamente 4 horas termina en el lecho seco del lago Otero, que llenó el fondo de la cuenca del Río Tularosa durante la última edad de hielo cubriendo más de 1,600 millas cuadradas.

La montaña Shiprock es una lugar sagrado para el pueblo navajo.

El Carlsbad Caverns National Park (Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad) en la Sierra de Guadalupe es el hogar de una de las cámaras subterráneas más grandes de los Estados Unidos: Big Room. El parque comprende 83 cuevas independientes y se puede recorrer tanto con visitas guiadas como individualmente.

Si visitas estas cuevas entre el Memorial Day (26 de mayo) y octubre podrás disfrutar del Bat Flight Program (Programa de Vuelo de murciélagos). El programa te permitirá observar a miles de murciélagos que emergen de las cavernas al atardecer dando un espectáculo maravilloso. Los mejores vuelos de murciélagos normalmente ocurren entre agosto y septiembre, ya que los murciélagos bebés nacen a principios del verano. Si vas en otro momento, el parque también ofrece programas para observar el cielo nocturno estrellado.

Así que ya sabes, no importa cuál sea la temporada del año, siempre encontrarás algo excitante e inolvidable para hacer en tu viaje a Nuevo México.