San Antonio: el Destino Culinario por Excelencia

¿Buscas un destino perfecto para disfrutar de una gastronomía exquisita y un ambiente vibrante este verano? ¡No busques más! San Antonio, Texas, te espera con los brazos abiertos.

La cultura de San Antonio ofrece una mezcla de tradiciones españolas, alemanas y estadounidenses, lo que se refleja en su historia, arte y, por supuesto, en su deliciosa cocina.

Este verano, podrás recorrer los 24 kilómetros del “Paseo del Río San Antonio”, un oasis sombreado que desemboca en cientos de lugares perfectos para disfrutar tus vacaciones desde tiendas, restaurantes, hoteles, hasta monumentos históricos, museos y atracciones.

Mientras recorres el San Antonio Riverwalk, prepárate para embarcarte en un viaje culinario sin igual. Desde los ricos sabores de Italia y las delicias festivas Tex-Mex hasta los encantadores sabores del sur de Texas, los clásicos platillos de Alemania y más. Estos extraordinarios restaurantes prometen satisfacer todos tus antojos.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un viaje increíble y probar platillos únicos con los sabores texanos como en Thompson San Antonio River Walk.

Si lo que buscas es un sabor italiano en el corazón de San Antonio: “Zocca Cuisine D'Italia” te ofrece una deliciosa variedad de auténticos platos italianos elaborados con pasión y con un toque texano. Disfruta de tu comida en el interior o en su patio al aire libre.

Lugares como Tokyo Cowboy y Leche de Tigre sirven cocina internacional con una esencia única, mientras que el clásico SATX Rosario’s continúa ofreciendo el menú que a los lugareños les encanta.

Además de disfrutar de estos exquisitos platillos, el Hotel Emma es considerado el Mejor hotel de lujo de los Estados Unidos según los premios Travelers Choice Best of the Best Hotel Awards 2023.

Esta antigua cervecería del siglo XXI y ahora hotel boutique posee 146 habitaciones, todas con sala y área de trabajo, una piscina en la azotea y biblioteca con más de 3,700 elementos literarios. También podrás disfrutar de la excelente cocina texana a cargo del chef ejecutivo John Brand.

El Hotel Emma se encuentra a 2 kilómetros de El Álamo y dispone de piscina exterior disponible todo el año, centro de fitness y bar, además de estar al lado del Riverwalk.

Aprovecha también su excelente clima, unas de las mejores opciones para pasar una tarde en la ciudad son algunos de sus restaurantes y bares al exterior. Desde un patio hasta una lujosa terraza, San Antonio ofrece una gran gama de cocinas y entretenimiento como algunos de los mejores restaurantes mexicanos como el Rosario’s ComidaMex and Bar y Aldaco’s Mexican Cousine.

Es por toda esta riqueza en su comida que San Antonio fue elegido por la UNESCO como Ciudad Creativa en Gastronomía. No importa en qué parte de la ciudad estés, muy cerca podrás encontrar un lugar lleno de sabor con talentos locales del Culinary Institute of America San Antonio o inclusive ser atendido por alguno de los Chefs ganadores o finalistas de los James Beard Awards.

En tu visita, podrás degustar la combinación de comidas de todas partes del mundo.

¡Este verano, abre tu apetito y deja que las maravillas culinarias de San Antonio te lleven a una sabrosa aventura!