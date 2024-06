Descubre La Naturaleza Espectacular De Estados Unidos En Utah

La naturaleza hizo una obra maestra en los escenarios de Utah. Los millones de años de erosión, clima extremo y el viento dejaron paisajes que parecen fuera de este mundo. El estado reúne todo lo necesario para tener unas excelentes vacaciones llenas de aventura y aprecio por su ecosistema.

SUS INCREÍBLES PARQUES

Uno de los espacios más reconocidos es el Arches National Park, hogar de más de 2 mil arcos de piedra formados por los miles de años de lluvia y viento en la zona. Con más de 1.5 millones de visitantes anuales, este parque es popular por la posibilidad de realizar deportes extremos y senderismo en sus espectaculares paisajes, además de la oportunidad de hacer rappel por sus cañones.

Este parque se encuentra a las afueras de la ciudad de Moab, ofrece en sus más de 308 kilómetros cuadrados de tierras desérticas la oportunidad de hacer ciclismo, un viaje mochilero por varios días o disfrutar un atardecer increíble sentado sobre alguna de sus rocas oxidadas.

El Bryce Canyon National Park obtiene su forma de la congelación y descongelación del agua, así como de la erosión por las lluvias.

Cualquier visita a Utah debe tener una parada en el Bryce Canyon National Park, donde podrás quedar maravillado de inmediato por su formación repleta de hoodoos (o “chimeneas de hadas”), que son estructuras rocosas delgadas que van desde la altura de una persona hasta los 10 pisos de altura.

Otra de las actividades favoritas en este lugar para los visitantes es recorrer el popular sendero The Navajo Loop Trail por una multitud de hoodoos y cañones de ranura dentro de los senderos de Riggs Spring Loop y Under The Rim.

Una de las actividades predilectas en el Canyonlands National Park es el acampar para disfrutar de la noche estrellada.

Siguiendo con los espectaculares cañones de Utah, otro lugar famoso es el Canyonlands National Park, conocido por sus hermosas colinas rojas y sus vistas al río Colorado. El parque está ubicado al este del estado, ahí se puede acampar en una de sus más de 136.000 hectáreas, practicar ciclismo de montaña o hacer kayak.

Una de las actividades populares de los turistas es caminar por uno de sus cañones.

El Capitol Reef National Park es uno de los sitios que sorprenden al turista por su terreno rocoso resbaladizo, acantilados, cañones sinuosos y enormes cúpulas. Sus más de 64 kilómetros de senderos tranquilos ofrecen espectaculares paisajes para tomar fotos o simplemente disfrutar de la luz de las estrellas por la noche.

Aquí también existe la posibilidad de visitar Fruita, un asentamiento histórico a lo largo del Fermont River (Río Fremont). Hoy los visitantes tienen la oportunidad de recoger fruta fresca y poder ver su fauna como borregos cimarrones y ciervos bura.

Los acantilados de color crema, rosa y rojo contratastan con el azul brillante del cielo de Utah.

Ubicado en el suroeste del estado, el Zion National Park es un destino de ensueño para muchos excursionistas y fotógrafos, gracias a sus millones de años de erosión, sus hermosas formaciones rocosas y numerosos cañones que lo hacen perfecto en cada estación del año. En primavera, sin embargo, florecen flores que enmarcan el paisaje desértico y sorprenden a los turistas.

Este parque que recibe su nombre de la palabra Hebrea Santuario, deslumbra con sus acantilados en colores crema, rosa y rojo de hasta 305 metros de altura. Para los amantes de las caminatas, los senderos de Angels Landing, Weeping Rock y Lower Emerald Pool ofrecen recorridos llenos de lugares muy atractivos como caminar dentro de cañón, observar su fauna y hasta una cascada.

Además de sus espectaculares paisajes naturales, Utah también ofrece la opción de unas vacaciones llenas de lujo y descanso.

ESTRELLAS Y RELAJACIÓN

Además de sus bellezas naturales, el estado de Utah ofrece una gran variedad de opciones para los turistas que deseen relajarse y alejarse del ajetreo de la ciudad. En las ciudades aledañas a los grandes parques, se pueden hacer reservaciones de spa para tratamientos faciales o meditar, hasta la oportunidad de hacer un paseo en yate por el Powell Lake (Lago Powell).

También, si se reserva en invierno, se puede asistir al Sundance Film Festival, uno de los festivales independientes más populares del mundo y que recibe muchas luminarias del ambiente artístico. Este se lleva a cabo en Park City y se proyectan varios filmes.

Hablando de estrellas, la visita a Utah no podrá estar completa sin un recorrido para observar estrellas por la noche. Lejos de la contaminación lumínica, existen espacios para ver unos de los cielos más espectaculares con las concentraciones de estrellas más altas del estado certificadas por la International Dark-Sky Association (Asociación Internacional del Cielo Oscuro). No pueden dejar de visitar el Clark Planetarium (Planetario Clark), el South Physics Observatory - University of Utah (Observatorio de Física del Sur de la Universidad de Utah) y la Salt Lake Astronomical Society (Sociedad Astronómica de Salt Lake).

La variedad de deportes que se pueden hacer en la época de invierno es muy variada.

DEPORTES Y AVENTURAS

Utah reúne las aventuras perfectas para cualquier estación del año. En las temporadas cálidas hay una gran variedad de actividades acuáticas, aventuras de rafting o hasta ir a pescar en el Green River.

Durante los meses fríos, cae una de las que es considerada de las mejores nieves debido a su consistencia única y en polvo. A una hora de su capital, Salt Lake City, podrás encontrar varios resorts de primera clase con todas las comodidades y con la posibilidad de realizar snowboard, esquiar, caminar con raquetas de nieve o andar en moto de nieve.

Así que si en sus planes está conocer un lugar único en el mundo, con una naturaleza increíble y paisajes fuera de este planeta, Utah es la opción ideal.

Es momento de preparar las maletas y organizar la visita al espectacular Utah.