Explora Washington D.C. y descubre su rica variedad de experiencias

Washington D.C es una ciudad vibrante que tiene atracciones para todos los gustos: museos impresionantes; lugares para degustar platillos exquisitos; recintos de nivel mundial para conciertos y eventos deportivos. Aquí te daremos una probada de lo mucho que puedes encontrar para que planees tu próxima visita.

Un paseo por la historia

Desde los icónicos edificios del Capitolio y la Casa Blanca hasta las orillas del río Potomac se extiende el National Mall. Este parque paisajista alberga la memoria nacional con sus más de 80 estructuras históricas en sus 405 hectáreas de espacio verde.

Ahí podrás observar monumentos tan populares como el impresionante Lincoln Memorial que guarda en sus entrañas la gigantesca escultura de Abraham Lincoln; o el Washington Monument: un obelisco que fue la estructura más alta del mundo hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889.

Cerca de ahí se encuentran los museos smithsonianos, el complejo museístico más grande del planeta. Todos son gratuitos y hay muchas opciones como el National Museum of American History donde hay exposiciones sobre la historia del país. Allí encontrarás objetos tan importantes como el uniforme que llevaba George Washington en la Guerra de Independencia, u objetos tan peculiares como el saxofón del presidente Bill Clinton.

También están el National Air and Space Museum que posee la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo; el National Museum of African American History and Culture inaugurado por el presidente Obama y que contiene más de 4 mil objetos del periodo comprendido entre la esclavitud y la actualidad; o el National Museum of the American Indian que está dedicado a la vida, arte e idiomas de los pueblos originarios de América.

Los cerezos en Flor: un espectáculo de la naturaleza

El Hanami (花見, significa literalmente: ver las flores) es la tradición japonesa en la que las personas salen a los parques públicos a contemplar la belleza de la floración de los cerezos.

Washington D.C. tiene sus propios cerezos que forman parte de la amistad entre el pueblo estadounidense y el japonés que embellecen año con año esta ciudad.

El pico de floración suele ocurrir entre mediados de marzo y abril, además está acompañada de varios eventos organizados por el Festival Nacional de los Cerezos en Flor.

Una escapada nocturna: Música y Artes Escénicas

Washington D.C. es una ciudad ideal para encontrar shows y conciertos musicales para todos los gustos. El Kennedy Center tiene una sala de conciertos (Concert Hall) que se encuentra a la vanguardia tecnológica con su toldo de gran acústica. Ahí también está la Opera House que es la sede de los Kennedy Center Honors. Además, existen otros espacios como el Eisenhower Theater, el Family Theater, el Theater Lab con mesas de cabaré, o el KC Jazz Club.

Pero si tu gusto musical es diferente, no olvides visitar lugares como el Anthem, el 9:30 Club o el U Street Music Hall que cuentan con actos de música alternativa, independiente y DJs underground.

Otra opción en la ciudad es el Shakespeare Theatre Company que es aclamada por sus maravillosas producciones que se basan principalmente en la obra del famoso bardo inglés; además de que hay otros teatros con opciones más contemporáneas como el Constellation Theatre Company , Ford Theatre y Warner Theatre.

Una ciudad donde se vive el deporte

En la capital del país también se puede sentir la pasión por el deporte, al ser el hogar de más de siete equipos de las principales ligas deportivas de Estados Unidos. Es por ello que siempre tendrás la oportunidad de asistir a un evento en la temporada que la puedas visitar.

Entre algunos de los equipos que residen ahí están: los Washington Commanders (NFL), los Washington Nationals (MLB), los Washington Wizards (NBA), las Washington Mystics (WNBA), los Washington Capitals (NHL), el D.C. United (MLS) y el Washington Spirit (NWSL).

De compras por Washington D.C.

¿Te gusta salir de compras? Una de las opciones más originales en la ciudad es el tradicional Georgetown.

Este barrio data de 1752 y es uno de los más antiguos de la ciudad. Ubicado a la ribera del río Potomac, es un vecindario elegante con mansiones históricas de los siglos XVIII y XIX y cuyas calles principales, como la M Street y la Wisconsin Avenue, cuentan con tiendas de lujo, bares y algunos de los restaurantes más icónicos de la ciudad.

Si estás buscando comprar lo último en la moda internacional, debes visitar el CityCenterDC. Ahí encontrarás tiendas de marcas como Channel, Dior, Burberry, Breitling, Jo Malone y muchas más.

Gastronomía: entre lo local y lo internacional

Washington D.C. es una de las mecas estadounidenses para las y los amantes de la gastronomía. Aquí podrás encontrar opciones inspiradas en la comida tradicional de cada rincón del mundo.

En esta ciudad han abierto más de 200 nuevos restaurantes en los últimos años y tienen varios chefs con fama internacional.

Pero si lo que más te gusta es una buena cerveza, esta ciudad cuenta con el Metropolitan Beer Trail que es una ruta que incluye 11 de las cervecerías y bares, y que se extiende por más de 3 kilómetros. La ruta va de la Union Station y sigue a través de los vecindarios de NoMa, Eckington y Brookland.

Además, D.C. tiene mercados de agricultores y salones de comida en toda la ciudad que ofrecen productos frescos de granjas locales como The Roost, el Union Market y el Western Market.

Como ves, ya sea una aventura en solitario, con amigos o en familia, Washington D.C. siempre tendrá alguna experiencia adecuada para cada gusto.