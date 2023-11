Wyoming, donde se une la naturaleza, el viejo oeste y una conexión con el pasado nativo

Wyoming alberga dos de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos: el antiguo Parque Nacional de Yellowstone, fundado en 1872, y el Parque Nacional Grand Teton, con sus impresionantes montañas y paisajes.

Una parada forzosa que da entrada a uno de estos parques es Cody, la ciudad fronteriza hogar del legendario explorador Buffalo Bill. Está ubicada en las orillas del río Shoshone y una de sus mayores atracciones es el Buffalo Bill Center of the West, conformado por cinco museos y exposiciones que profundizan en la historia del oeste norteamericano.

Todas las noches de verano se celebra aquí el Cody Nite Rodeo y es la entrada principal del Parque Nacional de Yellowstone, en cuyo camino se encuentra el Centro de visitantes de Buffalo Bill Dam, donde conocerás la famosa presa construida en el siglo XX, así como el albergue original Pahaska Tepee Resort, frecuentado por Buffalo Bill y ubicado a la sombra de Cody Peak.

La ciudad de Cody es una excelente parada de camino al Parque Nacional de Yellowstone. (Foto: VisitTheUSA)

El Parque Nacional de Yellowstone tiene casi 9 mil kilómetros cuadrados de lagos con agua cristalina, montañas escarpadas y antiguos géiseres. Las bellezas naturales que podrás encontrar ahí son innumerables, pues además cuenta con vastas praderas y grandes cascadas, así como el Gran Cañón del río Yellowstone.

Puedes ser parte de los más de 3 millones de visitantes que viajan desde todo el mundo para ver la erupción del géiser Old Faithful y disfrutar del vapor de la zona de manantiales de Mammoth Hot Springs.

Para llegar al Parque Nacional Grand Teton desde Yellowstone, solo hay que tomar la carretera panorámica John D. Rockefeller Jr. Parkway, que divide ambas zonas. En Grand Teton podrás realizar senderismo en sus montañas, así como esquí y snowboarding durante invierno.

Por sus condiciones climáticas, el Parque Nacional de Yellowstone ofrece paisajes inolvidables. (Foto: VisitTheUSA)

La cumbre más alta de este parque llega hasta los 4 mil 200 metros de altura, mientras que en el valle más bajo encontrarás Jackson Hole, un oasis de restaurantes y compras con toques del Viejo Oeste. Aunque también cuenta con actividades de esquí y snowboard, aquí podrás tomar paseos en trineo entre manadas de alces en el Refugio Nacional de Alces.

Durante verano, puedes realizar paseos a caballo, rafting o balsismo, caminatas o simplemente disfrutar y observar la vida silvestre, como osos pardos, ciervos canadienses y lobos. Recuerda siempre mantener una distancia segura de los animales salvajes. La revista Outside nombró a Jackson Hole como uno de los mejores lugares para ver estrellas en América del Norte.

Para una experiencia más citadina, la siguiente parada debe ser Cheyenne. Aunque es la capital y la ciudad más grande Wyoming, sus edificios quedan opacados por el impresionante relieve de las montañas.

En Cheyenne puedes visitar la Estación Ferroviaria de Union Pacific, donde se encuentra el Museo Cheyenne Depot, construido en 1886, que es la última gran estación de ferrocarril que queda de la ruta transcontinental. No olvides planear una visita alrededor del Cheyenne Frontier Days, el rodeo al aire libre más grande a nivel mundial, donde cada julio se celebra una fiesta y una serie de conciertos de diez días seguidos.

En Cheyenne se encuentra el rodeo al aire libre más grande del mundo. (Foto: VisitTheUSA)

Wyoming resguarda la historia de la cultura nativa de Norteamérica. En el Valle de los Vientos Cálidos se encuentra la Reserva Nativa Wind River, donde habitan las tribus de los Shoshone del este y los Arapaho del norte. Ahí podrás conocer sus historias y tradiciones a través de reuniones indígenas llamadas powwows, música, museos y diferentes actividades culturales.

Para conocer más acerca de la reserva, existe una audioguía de TravelStorys de la Reserva Nativa Wind River, que incluye visitar la tumba de Sacagawea (escrito localmente como Sacajawea), la mujer shoshone que ayudó a los exploradores Lewis y Clark en su expedición, durante principios del siglo XIX. Aquí podrás apreciar mustangs, los caballos salvajes de Norteamérica, mientras son completamente libres.

Diversos sitios en Wyoming son ideales para observar las estrellas de noche. (Foto: VisitTheUSA)

Este valle cuenta también con centros, sitios históricos, petroglifos antiguos y recorridos turísticos para aprender todo acerca de este interesante lugar. Durante verano, hay reuniones semanales de espectáculos de danza en Lander y Riverton.

Devils Tower es otro sitio que debes visitar, pues es sagrado por los indios de las llanuras del norte, y se considera el primer monumento nacional de Estados Unidos. Se trata de un monolito de casi 400 metros de altura, que incluso apareció en la película Close Encounters of the Third Kind del famoso director Steven Spielberg.

Devils Tower es un sitio sagrado de 400 metros de altura. (Foto: VisitTheUSA)

Para disfrutar de grandes y hermosas vistas, el circuito Red Beds Trail de 4.8 kilómetros rodea la colina desde donde puedes disfrutar de atardeceres inolvidables. Una vez puesto el sol, durante el verano, un guardaparques puede guiarte para una sesión de observación de estrellas.