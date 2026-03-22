Cae en Yucatán el Premio de 7 Millones del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional 1739

Este domingo 22 de marzo se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1739, esta edición del sorteo conmemoró el 18 de marzo día de la expropiación petrolera.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición en salón de sorteos de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Tauro y número 6578 el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Mérida, Yucatán.

Los premios de reintegros son a los billetes del signo Tauro y terminaciones en número 8, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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