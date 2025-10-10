Cae en Mérida, Yucatán el Premio del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2860
Este viernes 10 de septiembre se celebró el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2860, el cual conmemoró el 70° aniversario del colegio nacional de notariado mexicano.
En punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos en dos series, donde resultó ganador el número 08552, las serie número 1 fue dispuesta para su venta a la Ciudad de México en el expendio local número 1032, la serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 2 y 5. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional del 10 de septiembre 2025?
- El número 08552 obtiene premio de 17,000,000 pesos
- El número 08275 obtiene premio de 1,440,000 pesos
- El número 10824 obtiene premio de 275,000 pesos
- El número 31937 obtiene premio de 275,000 pesos
- El número 33677 obtiene premio de 275,000 pesos
- El número 55003 obtiene premio de 275,000 pesos
- El número 16097 obtiene premio de 144,000 pesos
- El número 54025 obtiene premio de 144,000 pesos
- El número 52785 obtiene premio de 144,000 pesos
- El número 05990 obtiene premio de 144,000 pesos
- El número 11607 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 05561 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 26810 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 35123 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 53949 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 22288 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 58441 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 32142 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 58110 obtiene premio de 90,000 pesos
- El número 54427 obtiene premio de 90,000 pesos
