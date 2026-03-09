14 Personas son Detenidas por Lesionar a 23 Policías en Campeche Durante Marcha del 8M

Durante las movilizaciones por el día internacional de la mujer en Campeche, el pasado domingo 8 de marzo, un grupo de personas le prendió fuego a mujeres policías arrojandoles gasolina y diesel, mientras se encontraban realizando operativo de seguridad frente al Palacio de Gobierno durante la marcha del 8M.

De acuerdo con autoridades, el grupo de personas roció combustible y prendió fuego a las oficiales que portaban equipo antimotín, quienes utilizaron extintores y escudos para contener la agresión y apagar las llamas. Además de las mujeres policías lesionadas tras prenderles fuego.

Detienen a 14 personas tras marcha del 8M donde policías resultaron quemadas en Campeche

Este lunes 9 de marzo en conferencia de prensa, la Secretaria de Seguridad Pública de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, informó que fueron 23 policías las que resultaron lesionadas, 3 con quemaduras y 20 policontundidas, mismas que fueron atendidas en el IMSS Centro.

También, indicó que 14 personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, para el deslinde de responsabilidades. Por otra parte, añadió que además de gasolina y diesel, se arrojaron bombas de gases de las cuales aún no se determina su composición.

Mientras tanto, el Fiscal General informó, que se abrieron carpetas de investigación, ante los delitos de daños a propiedad ajena, motín y homicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas, mismos que se están investigando, para llevar a a cabo del deslinde de responsabilidades con las personas detenidas en flagrancia.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, emitió un comunicado donde anunció que se presentarán denuncias contra las personas que resulten responsables.

