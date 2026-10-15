Cierran Lagos en Mérida tras Detectar Presencia de Amebas

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó que un hombre de 34 años falleció en Mérida por meningoencefalitis amebiana primaria, causada por la ameba Naegleria Fowleri.

Domitilo Carballo Cámara, director contra riesgos sanitarios, explica que el paciente presenta un pensamiento que empieza a tener manifestaciones neurológicas. Se le han hecho las pruebas correspondientes a través de InDRE.

El especialista indicó que se hace un estudio para poder determinar la especie y con los resultados es que se logra determinar que se trata de la ameba Naegleria Fowleri.

Tras el caso, los servicios de salud de Yucatán analizaron por lo menos nueve lagos artificiales y detectaron amebas del género Naegleria en seis afluentes, por lo que suspendieron el contacto con el agua e iniciaron labores de saneamiento con apoyo de especialistas de la UADY y el CINVESTAV.

El director mencionó que, según la norma oficial, al detectar la presencia de dicha ameba en los afluentes que prestan un servicio de actividad acuática, deberán someterse a un proceso de suspensión.

Las autoridades aclararon que detectar a la ameba Naegleria no significa necesariamente que se trata de la especie Fowleri, por lo que indicaron que continúan con la vigilancia sanitaria y las revisiones en otros afluentes.

Según lo informado, la infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz. Este tipo de ameba no se transmite de persona a persona, ni por beber agua. Los parques y zoológicos donde se ubican los lagos permanecen abiertos al público.

Sin embargo, en los seis lagos donde se detectó la ameba se colocaron cintas y avisos preventivos para restringir el contacto con el agua mientras se realizan las labores de saneamiento.