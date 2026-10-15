Salud

Cierran Lagos en Mérida tras Detectar Presencia de Amebas

Tras realizarse estudios en los afluentes, se confirmó la existencia de estos organismos, por lo que suspendieron el contacto con el agua

Cierran Lagos en Mérida tras Detectar Presencia de AmebasCierran lagos de Mérida por presencia de amebas. Foto: Archivo | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Seis lagos en Mérida bajo vigilancia tras detectar amebas. Suspenden contacto con el agua para prevenir riesgos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+