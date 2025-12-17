Servicio Sismológico Nacional Analiza Actividad Sísmica En la Península de Yucatán; Esto se Sabe

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que los movimientos telúricos registrados recientemente en el sur y poniente de Yucatán no están relacionados con el derrumbe de cuevas subterráneas, como ha circulado en versiones difundidas en la entidad.

La dependencia precisó que los sismos corresponden a procesos geológicos naturales asociados a fallas locales y no a colapsos del subsuelo kárstico característico de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, entre el 5 y el 15 de diciembre de 2025 se registró una secuencia sísmica con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.1 grados, con epicentros ubicados principalmente en el sur del estado.

A estos eventos se suma un sismo ocurrido el 9 de octubre, con magnitud de 3.8 grados, los cuales fueron percibidos en municipios como Maxcanú, Opichén, Muna y Ticul, así como en otras localidades cercanas.

De igual manera, Arturo Iglesias Mendoza, Director del Servicio Sismológico Nacional, descartó que estos movimientos telúricos sean réplicas de un temblor mayor, sino que se trata de sismos de baja magnitud conocidos como enjambres.

"No hay un sismo especialmente más grande; no es como cuando hay un sismo grande y ocurren réplicas, sino que son sismos más o menos de la misma magnitud"

Especialistas indican que hay antecedentes importantes de sismos en Yucatán

El análisis técnico del SSN señala que los epicentros se localizan en las inmediaciones de la falla geológica de Ticul, considerada la más extensa de la región.

Aunque la actividad sísmica en la península de Yucatán es poco frecuente y generalmente de baja magnitud, el SSN recordó que existen antecedentes relevantes como el sismo de magnitud 4.7 ocurrido en 2002 y otro registrado en noviembre de 1908.

Dichos sismos se sintieron con fuerza en zonas de Yucatán y Quintana Roo. De igual manera, se descartó que, debido a las condiciones de las placas que hay en el estado, la probabilidad de un sismo de mayor magnitud es casi nula.

