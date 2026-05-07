Madres Buscadoras Convocan a Velada y Marcha en Zacatecas: Fechas y Horarios

Madres de desaparecidos no tienen nada que celebrar este 10 de mayo y saldrán a las calles para seguir con su lucha. Por ello, en Zacatecas, realizarán una serie de actividades para seguir visibilizando sus casos.

¿Qué actividades harán las madres de desaparecidos por el 10 de mayo?

El próximo sábado 9 de mayo, en las inmediaciones de Plazuela Goitia, se llevará a cabo una velada por las hijas e hijos desaparecidos a las 7:00 de la tarde; quien desee participar, se pide llevar una veladora de pilas y un ramo de flores y una fotografía de su familiar desaparecido.

Mientras que el domingo 10 de mayo, se llevará a cabo la marcha bajo el lema "Nada que Celebrar" en la emblemática Máquina 30-30, en punto de las 11:00 de la mañana. El contingente avanzara pacíficamente por la avenida González Ortega y avenida Hidalgo, hasta llegar a la Plaza de Armas.

Por otra parte, a la 1:30 de la tarde, se llevará a cabo una celebración religiosa en la Catedral Basílica de Zacatecas. Cabe mencionar que para las madres buscadoras el 10 de mayo se ha convertido en un día de resiliencia, lucha y el esfuerzo inquebrantable.

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