Zacatecas Registra 15 Mil 800 Casos de Obesidad; Recomiendan Dietas Balanceadas y Ejercicio

Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad, y de acuerdo con datos del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, en Zacatecas se tienen registrados 15 mil 800 casos de obesidad, mientras que a nivel nacional se cuenta con 613 mil.

“Es importante mencionar que todo esto va encaminado de los hábitos alimenticios que tenemos, la falta de actividad física, el consumo de grasas, de carbohidratos, en su mayoría de azúcares, que todo esto conlleva a tener obesidad”, mencionó Rosa Hernández Gómez, responsable estatal del programa de Ayuda Mutua.

¿Cuáles son las causas de la obesidad?

Comer azúcares y carbohidratos en exceso, así como la falta de actividad física, aumentan la probabilidad de incrementar el índice de masa corporal; el sobrepeso es la transición entre un índice de masa corporal regular y una alteración que si no es controlada a tiempo, puede terminar en obesidad.

“Les hacemos mucho hincapié, acudir a sus unidades médicas, sobre todo, porque esto requiere un equipo multidisciplinario en salud para la atención de la obesidad. Desde pequeños debemos fomentar los buenos hábitos alimenticios, sobre todo, el consumo de frutas, de verduras, hacer actividades físicas, evitar el sedentarismo”, añadió.

En Zacatecas es posible solicitar apoyo e información para prevenir la obesidad; las unidades médicas están capacitadas para monitorear el peso y los niveles de azúcar de los pacientes.

Es importante mantener una dieta balanceada, beber al menos dos litros de agua al día y realizar 30 minutos de actividad física para mantener en buen estado el metabolismo corporal y nivelar el índice de masa corporal.

