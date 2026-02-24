Joven es Detenido Por Presuntamente Asesinar a Sus Padres y a su Hermana en Zacatecas

Un joven, de 26 años, fue detenido tras presuntamente asesinar a sus padres de la tercera edad y a su hermana. El sujeto fue identificado como ‘El Chikis’ y lo capturaron durante la mañana del lunes sobre la carretera San José de Lourdes, en Fresnillo.

´El Chikis’ será imputado por varios delitos; así lo confirmó el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya. Entre ellos destaca el crimen de parricidio.

Se da el fallecimiento de los dos padres y una hermana. Asimismo, esta persona ya cuenta con una orden de aprehensión por parricidio, feminicidio y homicidio en grado de tentativa Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

¿Qué se sabe del parricidio en Zacatecas?

Autoridades señalaron que las cuatro víctimas atacadas con un arma punzocortante, son familiares directos del presunto agresor, identificado como Efraín, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

La muerte de 3 personas de un núcleo familiar, es un tema de violencia familiar que escaló; que va de la mano del tema de consumo de drogas. Entonces volvemos a hacer ese llamado nuevamente hemos detectado a través del análisis, lo hemos comentado de manera muy respetuosa que pareciera que en la mayoría de los delitos de alto impacto hay una constante que no debe ser una determinante el tema de salud pública que urge atender Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

